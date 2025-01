Europos miestas uždraudė gyventojams sirgti: tokiu būdu bando atkreipti valdžios dėmesį

Belkastro yra pietiniame Kalabrijos regione – viename skurdžiausių Italijos regionų.

A. Torchia teigė, kad tai buvo „akivaizdi humoristinė provokacija“, tačiau pasirodo, kad ji padarė didesnį poveikį nei skubūs pranešimai, kuriuos jis išsiuntė regiono valdžios institucijoms, siekdamas atkreipti dėmesį į vietos sveikatos priežiūros sistemos trūkumus, rašoma BBC.

Pasak mero, maždaug pusė iš 1200 Belkastro gyventojų yra vyresni nei 65 metų amžiaus, o artimiausias nelaimingų atsitikimų ir skubios pagalbos skyrius yra už daugiau nei 45 km.

Jis pridūrė, kad greitosios pagalbos ir skubios medicinos pagalbos skyrių galima pasiekti tik keliu, kuriame leistinas 30 km/val. greitis.

Be to, kaime esantis budintis gydytojo kabinetas dirba tik retkarčiais, o savaitgaliais, švenčių dienomis ir po darbo valandų jis nedirba.

A.Torchia Italijos televizijai sakė, kad sunku „jaustis saugiai, kai žinai, jog prireikus pagalbos vienintelė viltis – laiku nuvykti į [greitosios medicinos pagalbos] skyrių“, ir kad keliai kelia beveik „didesnį pavojų nei bet kokia liga“.

Pagal dekretą skirtą gyventojams taip pat nurodyta „vengti buitinių nelaimingų atsitikimų, per dažnai neišeiti iš namų, nekeliauti ir nesportuoti, o [vietoj to] didžiąją laiko dalį ilsėtis“.

Retai apgyvendintas Kalabrijos regionas – Italijos „bato“ galas – yra vienas skurdžiausių šalyje. Jis dėl netinkamo politinio valdymo ir mafijos kišimosi į sveikatos priežiūros sistemą, kuriai beveik prieš 15 metų centrinė vyriausybė suteikė specialų administravimą, yra nualinta.

Romos paskirtiems komisarams sunkiai sekėsi spręsti didžiules ligoninių skolas, todėl Kalabrijos gyventojai vis dar kenčia dėl didelio medicinos personalo ir lovų trūkumo, taip pat dėl nesibaigiančių eilių.

