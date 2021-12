Europoje plintant omikron atmainai, Vokietija ruošiasi blogiausiam scenarijui

Vokietija ruošiasi blogiausiam scenarijui. Kancleris Olafas Scholzas ragina pagrindines šalies tarnybas nuvalyti dulkes nuo nelaimių planų, jei darbuotojai nukentėtų nuo omikron atmainos.

REKLAMA

REKLAMA

Vos prieš mėnesį Pietų Afrikoje aptikta labai užkrečiama viruso atmaina jau dominuoja Anglijoje, Škotijoje, Airijoje ir Vokietijos kaimynėje Danijoje. Anot infekcinių ligų ekspertų, iki kitų Europos šalių užvaldymo tereikia kelių dienų ar savaičių, rašo politico.eu.

„Net tie, kurie pasiskiepijo dvejomis dozėmis, ir tie, kurie pasveiko [nuo COVID-19], turi didelę riziką užsikrėsti šia atmaina“, – perspėjo O. Scholzas, ragindamas žmones Vokietijoje pasiskiepyti sustiprinančiąja doze.

Naujausio koronaviruso varianto atvejų skaičius dvigubėja kas porą dienų labiausiai nukentėjusiose šalyse, o kiekvienas juo užsikrėtęs asmuo gali užkrėsti dar tris ar penkis žmones. Ir nors Pietų Afrikoje buvo pastebėta, kad omikron sukelia ne tokią sunkią ligą, kaip ankstesnės atmainos, tokios kaip delta, O. Scholzo patarėjų komanda perspėjo, kad ligoninėms ir kitoms būtiniausioms tarnyboms vis tiek gali kilti pavojus, jei dėl ligos daug darbuotojų atsidurs pacientų lovose.

REKLAMA

REKLAMA

„Todėl raginame visas mūsų ypatingos svarbos infrastruktūros organizacijas – visų pirma ugniagesius, policiją, gelbėjimo tarnybas ir ligonines – aktyvuoti pandeminius planus, kad galėtų tęsti savo pagrindines paslaugas“, – sakė O. Scholzas.

Švedija, kuri per pirmąją pandemijos bangą beveik neribojo žmonių, antradienį paskelbė apie naujus apribojimus po to, kai prognozuotojai numatė, kad sausį susirgimų skaičius išaugs, nepaisant to, kad dauguma gyventojų pasiskiepijo trečiąja vakcinos nuo koronaviruso doze.

Panašūs kriziniai susitikimai prieš metų pabaigos šventes Belgijoje numatyti trečiadienį ir Italijoje ketvirtadienį.

Nauji ribojimai Vokietijoje

Vokietija nuo gruodžio 28 d. apribos privačius susibūrimus iki 10 žmonių, klubai ir diskotekos bus uždarytos, o pagrindiniai sporto renginiai vyks tuščiuose stadionuose. Taip nutarė O. Scholzas ir 16 Vokietijos federacinių žemių valdytojai.

REKLAMA

REKLAMA

Nauja vyriausybės COVID-19 patariamoji taryba perspėjo, kad „atitinkama dalis gyventojų tuo pačiu sirgs ir (arba) bus karantine, jei omikron plitimas Vokietijoje tęstųsi“. Toks scenarijus „užkrautų itin didelę naštą sveikatos apsaugos sistemai ir visai kritinei šalies infrastruktūrai“,

Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono direktorius Hansas Kluge‘as sakė: „Vyriausybės ir valdžios institucijos turi paruošti mūsų reagavimo sistemas atvejų bangai“.

Po to, kai laboratoriniais tyrimais buvo nustatyta, kad omikron gali išvengti imuninės apsaugos, įgytos per standartinį skiepijimo kursą arba ankstesnę infekciją, buvo labai svarbu paskubinti revakcinaciją.

„Jei dar nesiskiepijote, pasiskiepykite. Jei praeityje sirgote COVID-19, pasiskiepykite. Jei jums reikia revakcinacijos, pasiskiepykite“, – Vienoje sakė H. Kluge‘as.

REKLAMA

REKLAMA

Masinė infekcija, masinė izoliacija

Prasidėjus žiemos atostogoms, kitos šalys susiduria su tais pačiais nepatogiais įvykiais: šventomis šventėmis, pandeminiu nuovargiu ir neišvengiama omikrono grėsme.

Didžiojoje Britanijoje „Wellcome Trust“ direktorius Jeremy Farraras perspėjo – omikron yra taip lengvai perduodama atmaina, kad pasieks ne tik kiekvieną nepasiskiepijusį asmenį, užkraudama didžiulę naštą sveikatos sistemoms, bet ir privers karantinuotis didžiules gyventojų grupes. Tai savo ruožtu darys spaudimą šalių galimybėms toliau teikti pagrindines paslaugas visu pajėgumu – nuo elektros energijos iki pagalbos tarnybų, vandens ir transporto.

Vienintelis būdas apsaugoti ekonomiką nuo šios omikron atvejų bangos yra laikytis visuomenės sveikatos priemonių, sakė J. Farraras.

„Kad omikron plitimą būtų galima valdyti bet kokia forma, labai svarbu, kad perdavimas būtų sulėtintas. Jei nepavyks, užkrausime papildoma našta ne tik sveikatos sistemą, bet ir tokius sektorius kaip švietimas, viešasis transportas, policija ir pagrindinė nacionalinė infrastruktūra, nes infekcijos trukdo žmonėms dirbti, – sakė jis. – Nė viena šalis negali sau leisti manyti, kad jie yra išimtis“.

REKLAMA

REKLAMA

Airijoje Samas McConkey, Karališkojo chirurgų koledžo Tarptautinės sveikatos ir tropinės medicinos departamento direktorius, teigė, kad jo šalis turi pasiruošti omikron atmainos plitimui, kad būtų išvengta darbuotojų trūkumo.

„Ligonines, bendrosios praktikos gydytojus ir sveikatos priežiūros bei kitus svarbiausius sektorius ištiks didžiulė personalo krizė“, – sakė S. McConkey.

Jungtinės Karalystės ministro pirmininko pavaduotojas Leo Varadkaras pareiškė, kad gali tekti sušvelninti šalies taisykles, taikomas žmonėms, artimai bendravusiais su tais, kurie buvo užsikrėtę koronavirusu, kad nereikėtų visiems vienu metu karantinuotis.

Romoje Italijos ministras pirmininkas Mario Draghi pirmadienį pareiškė, kad nors dar nesusitarta dėl naujų pandemijos apribojimų, diskusijose dėl jų turėtų būti svarstoma, kaip apsaugoti viešąsias paslaugas net ir esant blogiausiam scenarijui. Italijoje jau dabar trūksta policijos pajėgų, kuri po ilgus metus trukusio mažinimo stengiasi patenkinti Vidaus reikalų ministerijos ir M. Draghi raginimus sustiprinti skiepijimo pasų patikras.