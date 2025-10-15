ES nori gynybos nuo dronų sistemą sukurti iki 2027 metų pabaigos

Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen sukurti nuo Rusijos saugančią „dronų sieną“ pirmą kartą paragino praėjusį mėnesį, netrukus po to, kai NATO lėktuvai Lenkijoje numušė rusų bepiločių.
Iš pradžių pasiūlymo esmė buvo parama ES rytinėms valstybėms narėms, bet vėliau – po paslaptingų dronų skrydžių labiau į vakarus esančiose šalyse – pasiūlymas buvo išplėstas.
Pareigūnai naujienų agentūrai AFP sakė, jog Briuselis nori, kad projektas, dabar vadinamas „Europos dronų gynybos iniciatyva“, iš dalies pradėtų veikti iki 2026-ųjų pabaigos, o visiškai pradėtų funkcionuoti iki 2027-ųjų pabaigos.
Tai vienas iš kelių svarbiausių ES projektų, kuriuos ketvirtadienį pristatys EK. Su šiomis gairėmis bus siekiama iki 2030-ųjų parengti bloką potencialiai Rusijos atakai.
Be pasiūlymo dėl dronų dar yra platesnė programa „Rytų flango sargyba“, skirta stiprinti oro gynybą palei Rusijai artimiausias ES sienas.
ES gynybos ministrai preliminarias diskusijas dėl šių gairių turi surengti trečiadienį vakare. Pareigūnai nori, kad lyderiai jas priimtų per viršūnių susitikimą kitą savaitę.
ES nori pasinaudoti Ukrainos patirtimi kare ir įtraukti pigius kovos su dronais pajėgumus, bet dvejų metų terminas šiam projektui užbaigti vis tiek yra ambicingas.
Kol kas ES nėra pateikusi konkrečių skaičių dėl numatomos dronų projekto kainos.
EK vadovės pradinį „dronų sienos“ pasiūlymą iš dalies skeptiškai vertino tokios šalys kaip Vokietija. Šios valstybės nuogąstauja, kad ES galbūt mina ant kojų NATO.
Vokietija ir Prancūzija nelabai nori, kad EK imtųsi pernelyg svarbaus vaidmens kalbant apie karinį planavimą, kuris yra šalių narių vyriausybių veiklos srityje.
Bloko pietuose esančios šalys taip pat siekia, kad dronų iniciatyva būtų skirta ne vien rytinėms ES narėms.
U. von der Leyen anksčiau šį mėnesį sakė, kad dronų iniciatyva bus išplėsta ir galbūt padės spręsti ir kitus klausimus, tokius kaip nelegali migracija.
