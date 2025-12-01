 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Erdoganas dronų smūgius jūroje vadina nerimą keliančia eskalacija

2025-12-01 19:49 / šaltinis: BNS
2025-12-01 19:49

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pirmadienį pasmerkė Ukrainos dronų atakas prieš Rusijos „šešėlinio laivyno“ naftos tanklaivius netoli Turkijos Juodosios jūros pakrantės. 

Recepas Tayyipas Erdoganas (nuotr. SCANPIX)

0

Turkijos transporto ministerijos duomenimis, laivams „Kairos“ ir „Virat“ smūgiai buvo suduoti vėlų penktadienio vakarą. Į vieną iš jų buvo smogta ir ankstų šeštadienio rytą.

Ukrainos saugumo šaltinis šeštadienį naujienų agentūrai AFP pareiškė prisiimantis atsakomybę už šias atakas. Kyjivas mano, kad šie laivai slapta gabeno rusišką naftą, kuriai dėl Kremliaus plataus masto invazijos į Ukrainą taikomos sankcijos.

„Jokiomis aplinkybėmis negalime pritarti šioms atakoms, kurios kelia grėsmę laivybos saugumui, aplinkai ir gyvybėms mūsų išskirtinėje ekonominėje zonoje“, – apie smūgius sakė R. T. Erdoganas.

Turkija per beveik ketverius metus trunkantį karą stengiasi palaikyti gerus santykius tiek su Maskva, tiek su Kyjivu, pateikdama save kaip svarbią ir neutralią tarpininkę tarp abiejų šalių. 

Turkija taip pat kontroliuoja Bosforo sąsiaurį – strategiškai svarbų kelią į Juodąją jūrą, per kurį Viduržemio jūros link gabenama didelė dalis Ukrainos grūdų ir rusiškos naftos. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

