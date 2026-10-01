Elonui Muskui – naujos pareigos Pentagono projekte

Kalbėdamas kariams Virdžinijos valstijos Kvantiko jūrų pėstininkų bazėje, P. Hegsethas sakė, kad E. Muskas bus vienas iš kelių iniciatyvai „Project Meridian“ vadovausiančių asmenų.
Projektu siekiama „kūrybiškai pažvelgti į ateitį“
Pasak jo, projektu siekiama „kūrybiškai pažvelgti į ateitį ir nustatyti sritis, kuriose turime pasiekti pranašumą, bei pajėgumus, kuriuos turime įvaldyti“.
Gynybos sekretorius taip pat kalbėjo apie autonominę karybą, t. y. ginklų sistemų ir dirbtinio intelekto naudojimą, kai jie gali veikti ir vykdyti atakas be tiesioginio žmogaus įsikišimo.
„Turime žvelgti į ateitį, kad ateinančiais dešimtmečiais mūšio lauke pasiektume technologinį ir karinį pranašumą“, – sakė P. Hegsethas.
Pentagonas tikisi, kad projektas išvadas pateiks per 120 dienų.
Iki 2025 m. gegužės pabaigos E. Muskas vadovavo Vyriausybės efektyvumo departamentui (DOGE) – JAV prezidento Donaldo Trumpo įsteigtai išlaidų mažinimo programai, pagal kurią vyriausybinėse agentūrose buvo gerokai mažinamos išlaidos ir naikinamos darbo vietos.
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