Ekvadoras pritarė ekstradicijos ir kovos su gaujomis priemonėms

Po greitojo balsų skaičiavimo jo rezultatus spaudos konferencijoje paskelbė kitas rinkimų tarybos pareigūnas. Nurodyta, kad apie 65 proc. galiojančių biuletenių buvo pažymėta „taip“ už ekstradiciją, o 25 proc. – „ne“.

Prezidentas Danielis Noboa pasidžiaugė pasiektais rezultatais.

„Mes apgynėme šalį, dabar turėsime daugiau priemonių kovoti su nusikalstamumu ir atkurti taiką Ekvadoro šeimose“, – anksčiau, paskelbus balsavusiųjų apklausos rezultatus, sakė D. Noboa.

Kadaise buvusiame taikiame Ekvadore smurtas smarkiai išaugo dėl narkotikų kontrabandos. Praeitą savaitę šalyje buvo nužudyti du merai.

Beveik 13,6 mln. iš 17,7 mln. šalies gyventojų turėjo teisę balsuoti dėl 11 referendumo klausimų.

Jei Ekvadoro konstitucija bus pakeista taip, kad būtų leidžiama ekstradicija, šalis paseks Kolumbijos ir Meksikos pėdomis. Šios šalys į JAV teisti išsiuntė daugybę žinomų nusikaltėlių bosų.

Balsavimo diena šalyje nebuvo nepažymėta krauju – užpuolikai nušovė vieno kalėjimo viršininką.

Ekvadoro kalėjimai tapo organizuotų nusikalstamų grupuočių nervų centrais ir kruvinų kovų lauku – per trejus metus žuvo daugiau kaip 460 kalinių.

Sausį D. Noboa paskelbė „vidaus ginkluoto konflikto“ padėtį, o maždaug 20 nusikalstamų grupuočių buvo apkaltintos dėl smurto protrūkio, kurį sukėlė tebesislapstančio svarbaus narkotikų barono pabėgimas iš kalėjimo.

Gangsteriai pagrobė dešimtis žmonių, įskaitant policininkus ir kalėjimo prižiūrėtojus, apšaudė televizijos studiją tiesioginės transliacijos metu – tai buvo dalis smurto protrūkio, per kurį žuvo apie 20 žmonių.

Nepaisant to, kad kovai su gaujomis pasitelkti kariai, smurtas nesiliauja. Per pastarąją savaitę buvo nužudyti du merai. Per metus šalyje iš viso nužudyti penki merai, o per mažiau nei mėnesį – trys. Nuo praeitų metų sausio buvo susidorota ir su mažiausiai tuzinu kitų politikų.

Referendume piliečių buvo prašoma pritarti kariuomenės ir policijos galių išplėtimui, itin sugriežtintai ginklų kontrolei ir griežtesnėms bausmėms už terorizmą bei prekybą narkotikais.

D. Noboa taip pat siūlo pakeisti Konstituciją, kad Ekvadoro piliečiai, ieškomi užsienyje už organizuotą nusikalstamumą, galėtų būti išduodami.