TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Donaldas Trumpas po mirties Charlie Kirkui skirs aukščiausią JAV civilinį apdovanojimą

2025-09-11 18:02 / šaltinis: BNS
2025-09-11 18:02

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį paskelbė, kad po mirties skirs aukščiausią JAV civilinį apdovanojimą – Laisvės medalį – nužudytam dešiniojo sparno aktyvistui Charlie Kirkui.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį paskelbė, kad po mirties skirs aukščiausią JAV civilinį apdovanojimą – Laisvės medalį – nužudytam dešiniojo sparno aktyvistui Charlie Kirkui.

0

„Man malonu pranešti, kad netrukus po mirties skirsiu Charlie Kirkui Prezidento laisvės medalį“, – per ceremoniją Pentagone, skirtoje pagerbti Rugsėjo 11-osios aukų atminimą, sakė D. Trumpas. 

Ch. Kirkas, įtakingas konservatyviosios politikos atstovas, būdamas vos 31 metų, buvo nušautas trečiadienį renginyje Jutos slėnio universitete Jutos valstijoje.

JAV tyrėjai kol kas nepaskelbė galimo užpuoliko motyvo. Policija ir federaliniai agentai ketvirtadienį tęsia įtariamojo paiešką.

