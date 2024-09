Chaosas Anglijoje: keliai atsidūrė po vandeniu, gyventojams – skubūs įspėjimai

Perspėjimas dalyje regionų paskelbtas 8:15 vietos laiku ir galios iki 21:00.

Skaičiuojama, kad daug kur gali iškristi nuo 60 iki 120 mm kritulių.

Meteorologai įspėja apie galimus potvynius, sudėtingas vairavimo sąlygas ir viešojo transporto vėlavimus, taip pat apie žaibų pavojų.

Tikėtina, kad kai kur nutrūks elektros energijos tiekimas, o kai kurios gyvenvietės gali būti atskirtos dėl užlietų kelių, teigia šalies meteorologijos tarnyba.

Meteorologijos tarnybos meteorologas Jonathan Vautrey sako, kad kai kuriose vietose pirmadienį gali iškristi daugiau nei mėnesio trukmės lietaus norma.

London much, much worse Is Coming to your Area



BREAKING – Heavy rain causes flooding in Luton, England.



Additional footage from Dunstable (nearby area), where flash floods occurred, on Sunday afternoon.



