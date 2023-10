„Brent“ naftos kaina pakilo aukščiausiai per pastarąsias dvi savaites

Naftos kainų spurtą sukėlė Irano raginimas musulmoniškoms šalims skelbti embargą Izraeliui.

Įtampa Artimuosiuose Rytuose dar labiau paaštrėjo po to, kai antradienį per smūgį Gazos Ruožo ligoninei žuvo per 470 žmonių. Palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ dėl šio smūgio, sukėlusio pyktį visame arabų pasaulyje, kaltina Izraelį. Tuo tarpu jo kariuomenė pareiškė turinti įrodymų, kad už smūgį yra atsakingi islamistų kovotojai – „Islamo džihado“ kovotojai, neteisingai paleidę raketą.

Maža to, naujausi JAV oficialūs duomenys parodė, kad naftos atsargos šalyje praėjusią savaitę sumažėjo maždaug 4,4 mln. barelių, tai yra gerokai labiau prognozių, kurio pranašavo kritimą tik 300 tūkst. barelių.

Savo ruožtu Venesuelos valdžios atstovai ir opozicijos lyderiai antradienį susitarė dėl garantijų kitąmet numatytiems prezidento rinkimams, taip sudarydami sąlygas galimam JAV sankcijų sušvelninimui, o tai galėtų padidinti pasiūlą tarptautinei naftos rinkai.