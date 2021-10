„Bild“: Vokietijos prokurorai pradėjo Baltarusijos diktatoriaus medžioklę

Vis daugiau migrantų atvyksta į Vokietiją per Baltarusiją: „Bild am Sonntag“ duomenimis, vien per praėjusį penktadienį federalinė policija užfiksavo 291 nesankcionuotą patekimą į šalį Vokietijos-Lenkijos pasienyje. Dauguma jų – jauni žmonės iš Irako ir Sirijos.