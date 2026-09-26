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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Bankoką užliejo rekordiniai potvyniai: paskelbta ekstremali padėtis

2026-09-26 12:22 / šaltinis: ELTA
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2026-09-26 12:22
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Bankoko valdžia dėl smarkių potvynių visuose 50 Tailando sostinės rajonų paskelbė ekstremaliąją padėtį.

Bankokas (EPA-ELTA nuotr.)

Bankoko valdžia dėl smarkių potvynių visuose 50 Tailando sostinės rajonų paskelbė ekstremaliąją padėtį.

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Naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė, kad nuo ketvirtadienio popietės beveik be pertraukos lijo, dėl to buvo užtvindytos gatvės. Pasak gubernatoriaus, nuo ketvirtadienio Bankoke iškrito beveik 300 milimetrų kritulių. Paskelbus ekstremaliąją padėtį, vietos valdžia gali imtis skubių priemonių.

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Anot AFP žurnalistų, patvino miesto kanalai, o daugelis šalia esančių namų ir restoranų atsidūrė po vandeniu.

Bankoko gubernatorius Chadchartas Sittipuntas sakė, kad labiausiai nukentėjo rytinė miesto dalis, ir įspėjo dėl tolesnio lietaus.

„Lyja be perstojo, o mes darome viską, ką galime. Bandome išpumpuoti vandenį, bet kanalai pilni“, – rašė jis socialiniuose tinkluose. Didžiausias pavojus, pasak jo, gresia prie kanalų gyvenantiems žmonėms.

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Ch. Sittipuntas rekomendavo gyventojams perkelti automobilius į saugesnes vietas. Žmonėms, kuriems reikalinga medicinos pagalba, gubernatorius patarė vykti į ligoninę.

„Vanduo vis kyla. Dabar sunku išeiti į lauką. Jis jau siekia man klubus“, – sakė pardavėja Somkid Pheuk-ngam, gyvenanti netoli kanalo į šiaurę nuo miesto centro. Jos parduotuvė jau dvi dienas uždaryta.

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Potvyniai Bankoke nėra reti, tačiau moteris teigė mananti, kad „šįkart padėtis blogesnė nei per 2011 m. potvynį“. 2011 m. per didelius potvynius Tailande žuvo daugiau kaip 500 žmonių, buvo sugriauta milijonai namų.

Civilinės saugos tarnyba iki sekmadienio perspėjo dėl žemo slėgio sričių virš Rytų, Šiaurės Rytų ir Centrinio Tailando. Esą gali kilti staigūs potvyniai ir purvo nuošliaužos.

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