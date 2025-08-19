Baltieji rūmai: vyksta Zelenskio ir Putino susitikimo pasiruošimo darbai

Ji kelis kartus atsisakė atsakyti į klausimus apie konkrečią susitikimo vietą. Tuo tarpu „Politico“ praneša, kad Baltieji rūmai taikos derybas tarp Rusijos ir Ukrainos lyderių planuoja surengti Budapešte.
„Abu lyderiai išreiškė norą susėsti prie derybų stalo, todėl mūsų nacionalinio saugumo komanda padės abiem šalims tai padaryti“, – žurnalistams Baltuosiuose rūmuose sakė K. Leavitt.
Paklausta, kaip pasikeitė planai – nuo galimo trišalio susitikimo iki dvišalio, K. Leavitt atsakė, kad „tai buvo idėja, kuri susiformavo prezidento pokalbių su prezidentu Putinu, prezidentu Zelenskiu ir Europos lyderiais metu“, kurie, jos teigimu, „visi sutinka, kad tai yra puikus pirmas žingsnis“.
Derybos Baltuosiuose rūmuose(33 nuotr.)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Trumpas „pritaria“ dvišalio susitikimo idėjai
Ji pridūrė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas „pritaria“ dvišalio susitikimo be JAV dalyvavimo idėjai.
„Galiausiai prezidentas [D. Trumpas] visada sakė, kad šiame kare yra nesutarimų, kuriuos turės aptarti ir išspręsti šios dvi šalys. Todėl jis nori, kad šios dvi šalys užmegztų tiesioginius diplomatinius santykius“, – sakė ji.
