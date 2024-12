Baiminamasi, kad 181 asmenį skraidinusio Pietų Korėjos lėktuvo avariją išgyveno vos du žmonės

Valdžios pareigūnų teigimu, avariją, kurios metu lėktuvas buvo „beveik visiškai sunaikintas“, o jo keleiviai buvo išsviesti laukan, galėjo sukelti paukščiai ir nepalankios oro sąlygos.

Filmuotoje medžiagoje matyti, kaip iš Bankoko atskridęs oro linijų „Jeju Air“ orlaivis su iš variklių besiveržiančiais dūmais leidžiasi ant pilvo, nučiuožia nuo kilimo ir tūpimo tako ir, atsitrenkęs į sieną, pavirsta liepsnos kamuoliu.

„Orlaiviui atsitrenkus į sieną iš jo pažiro keleiviai, kuriems išgyventi galimybių beveik nebuvo“, – kalbėdamas per spaudos konferenciją pasakė vienas vietos priešgaisrinės tarnybos atstovas, teigiama ugniagesių pranešime.

„Lėktuvas yra beveik visiškai sunaikintas, o žuvusiųjų tapatybę nustatyti yra sunku. Mes ieškome palaikų ir juos renkame, šis procesas vyksta lėtai“, – pranešime cituojami jo žodžiai.

Išgelbėti pavyko vos du asmenis – skrydžio palydovus, o iki vidudienio buvo patvirtinta 120 žmonių žūtis, nurodoma priešgaisrinės apsaugos departamento pranešime.

Naujienų agentūros AFP fotografui pavyko užfiksuoti ugniagesių ir avarinių tarnybų automobilių apsuptą sudegusį orlaivio „Boeing 737-800“ laužą ant Muano, esančio už maždaug 288 kilometrų į pietvakarius nuo Seulo, kilimo ir tūpimo tako.

Nelaimės signalas

Žemės ministerijos teigimu, incidentas reisu Nr. 2216 skridusiam oro linijų „Jeju Air“ lėktuvui, kuriuo skrido 175 keleiviai, tarp jų – du Tailando piliečiai, taip pat šeši įgulos nariai, mėginant nusileisti įvyko sekmadienį 9.03 val. (00.03 val. Grinvičo laiku) ir truko vos kelias minutes.

„Nuo to momento, kai kontrolės bokštas gavo perspėjimą apie susidūrimą su paukščiais iki orlaivio mėginimo vėl nusileisti ant kilimo ir tūpimo tako praėjo maždaug trys minutės“, – nurodoma ministerijos pranešime.

Prieš dvi minutes iki avarijos pilotas perdavė nelaimės signalą, pridūrė ministerija.

Paklaustas, ar avarija galėjo įvykti dėl to, kad kilimo ir tūpimo takas buvo per trumpas (vaizdo įraše matyti, kaip lėktuvas nučiuožia nuo asfalto dangos ir atsitrenkia į sieną), pareigūnai pasakė, jog tai avarijai įtakos greičiausiai neturėjo.

„Kilimo ir tūpimo tako ilgis yra 2 800 metrų, panašaus dydžio orlaiviai nuo naudojosi be jokių problemų“, – paaiškino jie.

„Vargu, ar avariją lėmė kilimo ir tūpimo tako ilgis.“

Kalbėdamas per spaudos konferenciją Muano gaisrinės vadas Lee Jeong-hyunas pasakė, jog yra „manoma, kad avarija įvyko lėktuvui susidūrus su paukščiais, be to, įtakos turėjo ir nepalankios oro sąlygos“.

„Tačiau apie tikslią priežastį bus pranešta atlikus jungtinį tyrimą“, – pridūrė jis.

Pigių skrydžių bendrovė „Jeju Air“ atsiprašė ir pažadėjo padaryti viską, kad padėtų.

„Mes nuoširdžiai atsiprašome dėl sukelto rūpesčio“, – socialiniuose tinkluose pasirodžiusiame pranešime rašė oro linijos.

„Boeing“ taip pat išplatino pranešimą, kuriame teigė, kad palaiko ryšį su oro linijomis „Jeju Air“ ir yra „pasirengusi joms padėti“.

Paskendo liepsnose

Vos nuo penktadienio laikinai Pietų Korėjos prezidento pareigas einantis Choi Sang-mokas sušaukė neeilinį kabineto narių posėdį, kad aptartų gelbėjimo darbus ir priemones avarijos pasekmėms likviduoti, po kurio pats išvyko į Muaną, pranešė prezidentūra.

„Manau, nėra tokių žodžių, kuriais galima būtų paguosti per šią tragediją artimųjų netekusias šeimas“, – sakė Choi Sang-mokas.

„Visa vyriausybė dirba išvien, kad suvaldytų avarijos pasekmes, tam skirdama visus turimus išteklius ir dėdama visas pastangas užtikrinti, kad artimųjų netekusios šeimos gautų visapusišką pagalbą“, – pridūrė jis.

Tai buvo pirmas aukų pareikalavęs incidentas per 2005 m. įsteigtų oro linijų „Jeju Air“ – vienų iš didžiausių Pietų Korėjoje veikiančių pigių skrydžių bendrovių – istoriją.

2007 m. rugpjūčio 17 d. šioms oro linijoms priklausantis orlaivis „Bombardier Q400“, kuriuo skrido 74 keleiviai, dėl stipraus vėjo nuvažiavo nuo kilimo ir tūpimo tako Pusano–Kimchės oro uoste šalies pietuose, per incidentą dešimtys žmonių patyrė traumas.

Ekspertų teigimu, Pietų Korėjos aviacijos pramonė nuo seno garsėja itin aukšto lygio sauga.