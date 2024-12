Aviakatastrofa Pietų Korėjoje: daugėja žuvusiųjų, pasirodė tragedijos vaizdai

Pareigūnai įspėjo, kad tikimybė, jog dauguma žmonių lėktuve, kuriame buvo 181 keleivis, išgyveno, yra nedidelė.

„Kol kas du išgelbėti žmonės, patvirtinta 120 žuvusiųjų“, – sakoma Priešgaisrinės apsaugos departamento pranešime, kuriame teigiama, kad paieškos ir gelbėjimo operacija tęsiasi.

Anksčiau pareigūnai teigė, kad vienas iš išgelbėtų žmonių buvo keleivis.

Lėktuvas atsitrenkė į kliūtį ir užsiliepsnojo.

Tikėtinomis katastrofos priežastimis pareigūnai įvardijo susidūrimą su paukščiais ir nepalankias oro sąlygas. Sudužus lėktuvui jo keleiviai iškrito, o orlaivis buvo „beveik visiškai sunaikintas“.

Vaizdo įraše užfiksuota, kaip oro linijų „Jeju Air“ lėktuvas Muano tarptautiniame oro uoste nusileido be ratų ir nuslydo nuo pakilimo tako, iš variklių veržiantis dūmams. Po to jis atsitrenkė į sieną, užsidegė ir sprogo.

