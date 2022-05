Atsisakę kovoti Rusijos kariai išklojo visą tiesą: galvojo, kad juos pasitiks su gėlėmis, bet tapo patrankų mėsa

Vaizdo įraše užfiksuoti rusų savanoriai, nusiųsti į apsišaukėlišką Luhansko liaudies respubliką. Vienas jų pasakoja, kad kariai atsisako kovoti, nes, nors tikėjosi, kad bus pasitikti su gėlėmis, tapo „patrankų mėsa“.

„Mes esame Rusijos Federacijos savanorių būryje. Jie buvo pašaukti padėti [apsišaukėliškos] Luhansko liaudies respublikos teritorijoje. Visi vyrai išsakė pageidavimą dalyvauti „specialiojoje karinėje operacijoje“ (taip Rusija vadina invaziją į Ukrainą – red. past.). Po to, kai atvyko į LLR, vietos valdžia naudojo juos ne pagal paskirtį. Be jokios parengties, be koordinavimo su LLR pajėgomis siuntė į frontą.

Šiuo metu mes grįžome į Rusijos Federacijos teritoriją. Kažkokios pagalbos iš vadų nėra. Žmonės gyvena skirtinguose regionuose, ir tolimiausiuose kraštuose – Archangelske, Kamčiatkoje, Murmanske“, – piktinosi vienas iš savanorių, kuris ir pasidalino vaizdo įrašu.

REKLAMA

Російські найманці, які приїхали вбивати українців на Донбас, відмовилися воювати і скаржаться, що «використовували не за призначенням»

Вони думали, що їх із квітами зустрінуть, а насправді почали перетворювати на фарш.

Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/kHxr4Q4Vku — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) May 14, 2022

Luhansko srities karinės administracijos vadovo Serhijaus Haidajaus teigimu, šiuo metu Rusija kontroliuoja apie dešimtadalį srities. Jo teigimu, šiuo metu pavojingiausios kryptys Luhansko srityje yra ties Severodonecku ir Popasnos ir Bialogorivkos pusės.