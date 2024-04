Vietos valdžia perspėja žmones, turinčius kvėpavimo problemų, apriboti buvimo lauke laiką, nešioti kaukes ir vengti fizinių pratimų, kol dulkių debesis neišsisklaidys.

Oro užterštumą Graikijoje skatina iš Afrikos atslinkęs dulkių debesis ir tvyrantys karščiai.

Vietos leidinyje „Kathimerini“ skelbiama, kad dulkių debesis balandžio 24-ąją pradės palaipsniui mažėti, nes vėjas jį nuneš tolyn į rytus.

Kovo pabaigoje dalis Europos, įskaitant ir Lietuvą, buvo padengta gana retai šiose apylinkėse pasirodančiais dulkių debesimis, kuriuos vėjas atpūtė iš Sacharos dykumos.

Žmonės masiškai kreipiasi į gydytojus dėl dulkių, atkeliavusių iš Sacharos

Balandžio 23 d. Atėnus apgaubė Sacharos dulkės. Dėl to Graikijos sostinės ligoninės buvo perpildytos. Be to, Kretos saloje ir pakrantės mieste Kalamatoje į medikus masiškai kreipėsi pacientai, besiskundžiantys dusuliu, kosuliu ir krūtinės skausmais, rašoma „Bild“.

Specialistai pataria kvėpavimo takų ligomis ir alergijomis sergantiems žmonėms nebūti lauke. Sacharos dulkėse yra smulkių dalelių, kurios gali prasiskverbti į plaučius ir sukelti kvėpavimo takų sutrikimų. Be to, kai kurie medikai mano, kad šios dulkės gali sukelti širdies ir kraujagyslių ligas.

Šis gamtos reiškinys atsiranda, kai Šiaurės Afrikos dykumoje vėjas pakelia didžiulius smėlio kiekius. Smulkios dalelės pakyla iki penkių kilometrų aukščio į atmosferą ir ten gali išlikti iki šešių mėnesių.

Esant tam tikroms oro sąlygoms, dulkės Europą pasiekia per kelias dienas, ypač kovo-birželio ir spalio-lapkričio mėnesiais. Dangus pakeičia spalvą tik tada, kai ore yra ypač daug dulkių.