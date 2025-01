Apie gaisrus Los Andžele perspėjo anksčiau: dėl palankaus vėjo sudegs iki pat vandenyno

57-erių metų Joe Roganas dar liepos mėnesį, kalbėdamas su kolega komiku Samu Morrilu, vilkėjo Los Andželo ugniagesių marškinėlius ir dalijosi patirtimi, kodėl išvyko iš Los Andželo – viena iš priežasčių buvo ta, kad jam teko visada „laukti kito gaisro“, rašoma „New York Post“.

„Buvau tris kartus evakuotas iš savo namų dėl gaisrų. Paskutinį kartą du namai priešais mano namą sudegė iki pamatų“, – sakė jis.

UFC komentatorius sakė, kad matyti artėjantį siautėjantį ugnies pragarą buvo „velniškai baisu“, todėl jis su žmona ir vaikais nusprendė išvykti, kol dar nebuvo pranešta apie evakuaciją, ir pridūrė, kad ugnis galiausiai „persimetė“ ir jo kaimynystėje sunaikino 40 namų.

J. Roganas teigė, kad vienas iš dalykų, kuris jį „išgąsdino“, buvo pokalbis su neįvardytu ugniagesiu: „Jis sako: „Vieną dieną tiesiog bus tinkamas vėjas, ugnis įsiplieks tinkamoje vietoje ir sudegins Los Andželą iki pat vandenyno, ir mes nieko negalėsime padaryti.“

2018 m., kai mieste siautėjo gaisrai, J. Roganas kalbėjosi su anglų iliuzionistu Derrenu Brownu.

Įžanginėje epizodo kalboje D. Brownas teigė, kad jam pasisekė atvykti į pokalbį, nors tuo metu vyko gaisrai. J. Roganas iš karto jam pasakė tą patį ugniagesio perspėjimą, kad „tinkamas vėjas“ gali įplieksti gaisrus Los Andžele „iki vandenyno“.

2019 m. duodamas interviu žurnalistui Davidui Wallace'ui-Wellsui jiedu kalbėjosi apie prognozes, jog gaisrai Kalifornijoje iki šimtmečio pabaigos taps „64 kartus stipresni“, ir vėl papasakojo savo svečiui apie ugniagesio perspėjimą.

Šią istoriją J. Roganas dažnai minėdavo savo laidose, kai su svečiais aptardavo miškų gaisrus. Praėjusį mėnesį jis ir vėl apie tai užsiminė, duodamas interviu režisieriams Quentinui Tarantino ir Rogeriui Avary.

Kadangi abu šie „Oskaro“ apdovanojimų laureatai gyvena Los Andžele, 59-erių metų R. Avary papasakojo, kaip dėl gaisrų negalėjo apdrausti savo namo.

O 61-erių metų Q. Tarantino teigė, kad jam pasisekė, jog gaisrai nepasiekė jo namo Holivudo kalvose, ir pridūrė, kad net bijojo apie tai užsiminti.

J. Roganas, kuris galiausiai paminėjo, kad kalbėjosi su ugniagesiu vesdamas laidą „Baimės faktorius“, dar kartą užsiminė apie jam duotą įspėjimą, kad vieną dieną „tinkamas vėjas“ įpūs gaisrą, kuris išplis per visą Los Andželą „iki vandenyno“.

An American firefighter who spoke to Joe Rogan last year predicted with amazing accuracy that devastating fires would occur in Los Angeles.



Today, the horrific scenes prove his predictions correct, as flames engulf entire neighborhoods pic.twitter.com/gawEPoNAKK