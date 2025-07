Apgavo Silicio slėnį: nuotoliniu būdu dirbo net 7 įmonėse, susižėrė krūvą pinigų

Ši istorija išaiškėjo tik tada, kai vienas iš jo vadovų, DI startuolio „Playground AI“ generalinis direktorius Suhailas Dosi, apie tai parašė socialiniame tinkle „X“: „Yra vienas vaikinas, kuris vienu metu dirba 3–4 startuoliuose“, – rašė jis dar nežinodamas, kad tas „vaikinas“ dirbo dar daugiau įmonių.

S. Dosi teigimu, jis atleido S. Parekhą prieš metus, kai sužinojo apie jo apgaulę. Ši žinia sukrėtė Silicio slėnį, ir vis daugiau startuolių vadovų bei įkūrėjų ėmė dalytis savo patirtimis apie šį darbuotoją, rašo „Zerkalo“.

S. Parekhas kai kuriose įmonėse išdirbdavo kelis mėnesius, kitose – vos kelias savaites ar net dienas. Visi buvę darbdaviai sutaria: jis teigė, kad studijavo kompiuterių inžineriją Mumbajuje (Indija) ir Džordžijos valstijoje (JAV), pokalbiuose buvo itin charizmatiškas, protingas ir pasižymėjo išskirtiniais DI įgūdžiais.

Jis tikino gyvenantis JAV, tačiau nuo 2022 m. daugiausia laiko praleido Mumbajuje. Kai kurios įmonės ėmė įtarti apgaulę, kai bandė jam išsiųsti darbo įrangą į JAV adresus, bet siuntos galiausiai atsidurdavo Indijoje.

Vienu atveju nešiojamasis kompiuteris buvo išsiųstas tariamu JAV adresu, kuris vėliau pasirodė esąs jo „sesers“ būstas.

Vyras puikiai išmanė, kaip nuslėpti savo veiksmus

S. Parekhas naudojo skirtingus kompiuterius, pažangias kalendoriaus valdymo sistemas, vietos maskavimo įrankius, taip pat programas, pavyzdžiui, „Mouse Jiggler“, kurios imituoja pelės judesius, kad atrodytų, jog darbuotojas aktyvus, net kai realiai jis tuo metu nedirbo.

Dabar vyras pripažįsta savo kaltę ir teigia, kad gailisi. Keliuose interviu jis sakė: „Nesididžiuoju tuo, ką padariau. Nepritariu tokiam elgesiui, bet tai dariau dėl finansinių sunkumų“, – prisipažino jis leidiniui TBPN.

Tačiau S, Parekhas tvirtina, kad nebuvo tinginys – priešingai: per trejus metus esą dirbo 140 valandų per savaitę, 7 dienas per savaitę, t. y. maždaug 20 valandų per parą, beveik be miego.

Internete daugelis jį giria už išradingumą. Vienas vartotojas rašė: „Sohamas Parekhas neblefavo, jis pagerino efektyvumo rekordą kapitalistiniame išlikimo režime.“

S. Parekho istorija paskatino karštas diskusijas apie nuotolinio darbo ribas ir riziką – tiek Silicio slėnyje, tiek už jo ribų.

Vokietijos investuotojas ir verslininkas Frankas Telenas interviu „BILD“ sakė: „Septyni gerai apmokami nuotoliniai darbai vienu metu rodo du dalykus: DI jau veikia, bet taip pat atskleidžia sistemos silpnąsias vietas.“

Pasak jo, vadovauti komandoms be tiesioginio kontakto sudėtinga – dažnai trūksta žmogiškųjų ryšių ir kontrolės.

„Jei jis kasdien bendrautų su kolegomis, kiti galėtų iš jo mokytis. O jo vadovas galėtų skirti premiją, kad jis ir toliau dirbtų visu pajėgumu,“ – pažymėjo F. Telenas.

Ar jam gresia teisinė atsakomybė, kol kas neaišku. Kalifornijoje iš principo leidžiama turėti kelis darbus vienu metu, tačiau daugelyje įmonių sutarčių yra numatyti tokį elgesį draudžiantys punktai.

Įdomu tai, kad viena įmonė S. Parekhą vis dar laiko darbuotoju. Dirbtinio intelekto bendrovės „Darwin“ generalinis direktorius Sanjitas Juna leidiniui „The Verge“ sakė: „Sohamas – neįtikėtinai talentingas inžinierius, ir mes tikime, kad jis padės mums išleisti mūsų produktą į rinką.“