„Anonymous“ nutekino 120 000 Ukrainoje kariaujančių rusų duomenis

„Buvo nutekinti 120 000 Ukrainoje kariaujančių Rusijos karių asmeniniai duomenys“, – pirmadienį „Twitter“ pranešė „Anonymous“.

„Visi kariai, dalyvaujantys invazijoje į Ukrainą, turėtų stoti prieš karo nusikaltimų tribunolą“, – priduriama.

Statement: Personal data of 120,000 Russian soldiers fighting in Ukraine was leaked -

https://ddosecrets[.]com/wiki/Russian_soldier_leak

All soldiers participating in the invasion of Ukraine should be subjected to a war crime tribunal.