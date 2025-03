Policija anksčiau nurodė, kad per išpuolį buvo sunkiai sužeisti keturi žmonės, tačiau paaiškėjo, kad sumaištis kilo dėl to, kad buvo sužeistas ir pats įtariamasis.

Užpuolimas Amsterdame (7 nuotr.) Užpuolimas Amsterdame (nuotr. Telegram) Užpuolimas Amsterdame (nuotr. Telegram) Užpuolimas Amsterdame (nuotr. Telegram) +3 Amsterdame per išpuolį peiliu sunkiai sužeisti keturi žmonės (nuotr. SCANPIX) Amsterdame per išpuolį peiliu sunkiai sužeisti keturi žmonės (nuotr. SCANPIX) Amsterdame per išpuolį peiliu sunkiai sužeisti keturi žmonės (nuotr. SCANPIX) Amsterdame per išpuolį peiliu sunkiai sužeisti keturi žmonės (nuotr. SCANPIX)

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Užpuolimas Amsterdame

„Atnaujinta informacija: per incidentą su peiliu šiandien buvo sužeisti ne keturi, o penki žmonės,. Be to, sužeistas ir pats įtariamasis“, – sakoma socialiniame tinkle „X“ paskelbtame Amsterdamo policijos pareiškime.

Koks galėjo būti išpuolio motyvas kol kas nežinoma. Policija teigė, kad vyksta tyrimas.

„Šią popietę, apie 15 val. 50 min. vietos (16 val. 50 min. Lietuvos) laiku (...) užfiksuotas išpuolis panaudojant peilį. Buvo sunkiai sužeisti keturi žmonės, įtariamasis, kuris taip pat buvo sužeistas, sulaikytas“, – žurnalistams sakė policijos atstovas.

REKLAMA

REKLAMA

Policija pranešė, kad įtariamąjį, kuris buvo sužeistas į koją, pargriovė praeivis, sakoma socialiniame tinkle „X“ paskelbtame policijos pareiškime.

REKLAMA

Policijos atstovas sakė, kad įtariamasis „gauna medicininę pagalbą ir bus apklaustas vėliau“.

Policija teigė, kad netoli centrinės Damo aikštės, kur buvo įvykdytas išpuolis panaudojant peilį, buvo aptverta teritorija. Aikštėje nusileido medikų sraigtasparnis ir nugabeno sužeistuosius į ligoninę.

Įvykio vietoje buvęs naujienų agentūros AFP reporteris pasakojo, kad po to, kai sužeistieji buvo evakuoti iš įvykio vietos, ten vis dar buvo daug policijos pareigūnų ir greitosios pagalbos automobilių.

REKLAMA

REKLAMA

Policijos atstovas negalėjo pateikti išsamesnės informacijos apie sužeistųjų būklę.

Vietos naujienų agentūros ANP pirmuosiuose vaizduose matyti, kaip į greitosios medicinos pagalbos automobilį įkeliamas vienas žmogus ant neštuvų.

Visuomeninis transliuotojas NOS parodė vaizdus, kaip policija kelia žmogų ant neštuvų, prijungtą prie intraveninės lašelinės.

Vietos žiniasklaida pranešė, kad Amsterdamo merė Femke Halsema išėjo iš susitikimo savivaldybėje, pasirodžius žiniai apie išpuolį.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Policija paragino visus, turinčius incidento vaizdų, atsiųsti juos kaip įrodymus. Jie taip pat paragino žmones vengti šios vietovės ir leisti jiems atlikti tyrimą.

Vietos žiniasklaida „Het Parool“ citavo liudininką Marco Schoenmaeckersą, kuris teigė matęs vieną iš aukų.

„Mačiau, kad iš merginos nugaros, tarp menčių, kyšo mažiausiai 10 cm ilgio peilis“, – „Het Parool“ citavo M. Schoenmaeckersą.