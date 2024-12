Aiškėja, kodėl sudužo lėktuvas Pietų Korėjoje: vaizdo įraše užfiksuota katastrofos akimirka

Lėktuvas atsitrenkė į kliūtį ir užsiliepsnojo.

Vaizdo įraše užfiksuota, kaip oro linijų „Jeju Air“ lėktuvas Muano tarptautiniame oro uoste nusileido be ratų ir nuslydo nuo pakilimo tako, iš variklių veržiantis dūmams. Po to jis atsitrenkė į sieną, užsidegė ir sprogo.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8