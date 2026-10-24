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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Adolfo Hitlerio kalnų rezidencijoje kilo gaisras

2026-10-24 10:20 / šaltinis: BNS
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2026-10-24 10:20
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Vokietijos policija šeštadienį pranešė, kad po gaisro Adolfo Hitlerio kalnų rezidencijoje Bavarijos žemėje, žinomoje kaip „Erelio lizdas“, buvo sulaikytas įtariamasis.

Adolfo Hitlerio kalnų rezidencijoje kilo gaisras (nuotr. Telegram)

Vokietijos policija šeštadienį pranešė, kad po gaisro Adolfo Hitlerio kalnų rezidencijoje Bavarijos žemėje, žinomoje kaip „Erelio lizdas“, buvo sulaikytas įtariamasis.

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Apie 200 ugniagesių buvo pasiųsti gesinti liepsnų nacių diktatoriaus nuošalioje ir sunkiai pasiekiamoje „Kehlsteinhaus“ rezidencijoje ant Obersalcbergo viršukalnės pietų Vokietijoje.

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Artėdami prie įvykio vietos ugniagesiai matė į orą kylančias aukštas liepsnas ir rado pastatą visiškai apimtą ugnies, nurodė policija.

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„Įtartinas asmuo buvo laikinai sulaikytas“, – teigiama vėlesniame jų pranešime, kuriame priduriama, kad per gaisrą niekas nenukentėjo.

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Policijos atstovė Lisa Maier sakė, kad ugniagesiams kilo sunkumų gesinti gaisrą, nes pastatas yra 1,8 kilometrų aukštyje.

Į pastatą buvo galima patekti tik su „sunkiais kvėpavimo aparatais“, teigė ji.

Pareigūnams apie gaisrą buvo pranešta penktadienio vakarą, kai apie 21 val. 50 min. vietos (22 val. 50 min. Lietuvos) laiku dūmų detektorius įjungė priešgaisrinę signalizaciją, nurodė policija.

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Galima gaisro priežastis nenurodyta, tačiau Vokietijos žiniasklaida skelbė, kad tyrėjai įtaria padegimą.

Alpių viršukalnėje sningant, šeštadienio ankstyvą rytą „Erelio lizdas“ vis dar buvo apimtas liepsnų, rodė orų stebėjimo kamera.

Paminklas Hitleriui

Pareigūnai užtvėrė kelią, vedantį į rezidenciją, matė naujienų agentūros AFP fotografas.

Ugniagesiai pastato viduje žmonių nerado.

Policijos atstovė L. Maier sakė, kad tyrimas tęsiamas. Šeštadienį policija numatė surengti spaudos konferenciją.

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Vokietijos bulvarinis leidinys „Bild“ pranešė, kad pareigūnai sulaikė motociklininką, kurį sutiko pakeliui į įvykio vietą.

1937–1938 metais pastatytas „Erelio lizdas“ yra dalis A. Hitlerio Trečiojo reicho palikimo.

Jis buvo suprojektuotas kaip paminklas A. Hitlerio valdymui, nors pats diktatorius šiame komplekse lankėsi retai.

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Iš akmens ir granito pastatyta rezidencija, iš kurios atsiveria išskirtinis vaizdas į vaizdingą Bavarijos Alpių kraštovaizdį, buvo skirta daryti įspūdį užsienio diplomatams.

Antrąjį pasaulinį karą ji atlaikė neapgadinta.

Nuo 1952-ųjų joje veikia ir pastato nacistinę istoriją pasakojanti paroda, ir restoranas.

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