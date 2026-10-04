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4 klaidos, kurių lėktuve geriau nedaryti: kiek iš jų jau esate padarę?

2026-10-04 14:15 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-04 14:15
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Yra dalykų, kurių lėktuve geriau nedaryti, net jei skrydis yra ilgas ir nepatogus, „Business Insider“ sako etiketo ekspertė Mariah Grumet.

Lėktuvas (nuotr. Fotolia.com)
GALERIJA (23)

Yra dalykų, kurių lėktuve geriau nedaryti, net jei skrydis yra ilgas ir nepatogus, „Business Insider“ sako etiketo ekspertė Mariah Grumet.

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Daugelis žmonių net neatkreipia dėmesio, kad daro dalykus, kurių geriau nedaryti.

Ekspertė pateikė 4 dalykų, kurių lėktuve geriau nedaryti, sąrašą.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniaus oro uostas

Sėdynės atlošimas neatsiklausus

Tai karšta tema lėktuvų keleiviams. Vieni mano, kad lankstyti sėdynes yra nemandagu, tačiau kiti ginčijasi, kad gali daryti viską, nes sumokėjo už skrydžio bilietą.

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Anot M. Gurmet, nereikia bijoti lankstyti sėdynių, tačiau labai svarbu atsiklausti už jūsų sėdinčio žmogaus, ar jam tai netrukdytų.

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Atlošus lėktuvo sėdynę, už jos sėdinčiam žmogui paprastai sumažėja vietos.

M. Grumet pataria neatlošti sėdynės, jei už jūsų sėdintis žmogus valgo arba ant jo padėklo yra daiktų. Tokiu atveju jie gali nukristi.

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Nemandagus elgesys su tėvais

Maži vaikai lėktuvuose gali elgtis netinkamai, erzinti kitus keleivius, šūkauti, verkti ir pan. Nors tai gali sunervinti, svarbu elgtis pagarbiai su tėvais.

„Tikėtina, kad tėvai ir taip jau jaučiasi labai nepatogiai, todėl nereikėtų pilti alyvos į ugnį šnibždant ar mėtant piktus žvilgsnius“, – sako ekspertė.

Taip pat mandagiai reikėtų elgtis ir su ūgtelėjusiais vaikais.

M. Grumet sako, kad net jei vaikai bėgioja tarp eilių ar daro kažką, kas, jūsų manymu, gali turi būti sudrausminta, vis tiek svarbu elgtis maloniai.

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Lėktuvo užteršimas maisto ar asmens priežiūros produktų kvapais

Kai esate lėktuve, labai svarbu vengti visko, kas skleidžia stiprų kvapą.

Pavyzdžiui, jei keleivis į lėktuvą atsineša tuno sumuštinį, jo kvapas gali trukdyti aplinkiniams.

Asmens priežiūros procedūros taip pat gali sukelti nemalonių kvapų. Tokie daiktai kaip nagų lakas ar kvepalai gali erzinti kitus keleivius, todėl M. Grumet rekomenduoja juos palikti namuose.

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Skubėjimas į priekį skrydžio pabaigoje

„Mandagiausias būdas išlipti iš lėktuvo – leisti pirmiesiems išlipti tiems, kurie sėdėjo priekyje“, – sako ekspertė.

Vis dėlto dažnai pasitaiko taip, kad daugelis keleivių veržiasi iš lėktuvo išeiti kuo greičiau.

Net jei skrydis buvo varginantis, turėtumėte leisti tiems, kurie sėdi priešais jus, išeiti pirmiesiems. Išimtis galioja tik tuo atveju, jei skubate į jungiamąjį skrydį.

Tokiu atveju ji patarė pranešti oro linijų darbuotojui, kad jis padėtų jums išlipti iš lėktuvo.

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