30 metų Italijoje gyvenusi rusė patriotė grįžo į Rusiją: po 3 mėnesių kančios bėga atgal

50-metė rusė Jekaterina savo šalies žiniasklaidoje išgarsėjo praėjusių metų rugsėjį, kuomet šalies žiniasklaidoje pasirodė straipsniai apie ją, kaip grįžusią iš Vakarų rusę. Moteris buvo pristatoma kaip patriotiškumo pavyzdys, dėstė savo meilę tėvynei ir aiškino, kad Europoje pragyvenimo sąlygos yra blogos.

30 pastarųjų savo gyvenimo metų ji gyveno netoli Milano, kur vadovavo vietos baleto mokyklai. Rusijai pradėjus karo veiksmus Ukrainoje moteris „iš patriotinių paskatų“ paliko Italiją ir išsikraustė į Tiumenės sritį (Tiumenė – miestas Vakarų Sibire), kur įsidarbino neįvardinto miesto Kultūros namuose.

REKLAMA

„Sunkiu laikotarpiu aš turiu būti su savo šalimi“, – tuomet leidiniui „MK“ aiškino Jekaterina.

Kartu su savimi moteris pasiėmė ir savo jau suaugusią dukrą, kaip tik šiais metais užbaigusią tarptautinių santykių studijas Londone. Atvyko į Rusiją ir Jekaterinos sesuo, kuri Europoje iki tol gyveno ketvirtį amžiaus.

Moteris tvirtino, kad Italijoje su kažkokiomis priešiškomis nuotaikomis nesusidūrė, tik vietos šokių akademija vasario 24-ąją nutraukė kontraktą. Kitas nesklandumas – bankas užblokavo jos sąskaitą, todėl pinigai už parduotą namą buvo įšaldyti.

REKLAMA

Pati Jekaterina tikino, kad per savo gyvenimą susitaupė 30 tūkst. eurų, nėra oligarchė, o į Rusiją nusprendė važiuoti, nes jos brolis buvo vedęs moterį iš Donecko, pats dalyvavo karo veiksmuose savanoriu ir mirė likus mėnesiui iki karo pradžios.

Moteris pripažino, kad nepaisant dažnų apsilankymų Rusijoje pas gimines, ji nežinojo, kas tai yra ten gyventi. Atvykusi į Rusiją ji gavo darbą pagal specialybę – vietos kultūros namuose dėstyti baletą vaikams už 45 tūkst. rublių (apie 590 eurų) per mėnesį.

REKLAMA

Dukra dirbo nuotoliniu būdu. Ji turi Italijos pilietybę, todėl gaudavo lėšas už vertimus iš anglų į italų kalbas į savo itališką sąskaitą.

Pirmojo savo interviu metu 2022-ųjų rugsėjį moteris daug pasakojo apie tai, kad „rusai yra užgrūdinti nesėkmių, o italai yra išlepę“. Ji akcentavo, kad jautėsi, kaip ir dauguma rusų Italijoje, „niekam nereikalinga“ ir svetima.

„Manau, kad Dievas man padėjo grįžti į Tiumenę. Tegul čia ir būna šalta bei negražu, tačiau mums su dukra tai yra gražu. Ant mano automobilio dabar priklijuota raidė „Z“. Rusija – ne Italija, čia aš galiu pastovėti už save, už Z, už šalį“, – aiškino ji.

REKLAMA

REKLAMA

Ji taip pat dievagojosi, kad pakviesta į karą daug negalvodama eitų: „Gal kažkam tai ir juokinga, tačiau man negaila atiduoti gyvybės už valstybę. Taip, aš 30 metų pragyvenau Italijoje, bijojau grįžti į tėvynę. O dabar galvoju, ačiū tau, Dieve, taip ir turėjo būti...“

Rožiniai akiniai ištirpo 30 laipsnių šaltyje ir niūrioje realybėje

Praėjus 3 mėnesiams Rusijos žurnalistai pasidomėjo, kaip sekasi į tėvynę grįžusiai tautietei.

„Viskas normaliai, mes įsidarbinome, gyvename…, – paaiškino ji leidiniui „MK“ ir po trumpos pauzės pridūrė. – Tačiau su dukra nusprendėme grįžti“.

REKLAMA

„Buvo akimirkos, kuomet aš sustabdydavau mašiną ir raudodavau dėl to, kaip ilgiuosi Milano. Paaiškėjo, kad aš italė, nepaisant to, kad esu savo šalies patriotė. Mes nusprendėme: kai tik orai pagerės, nustos pustyti, vyksime automobiliu atgal“, – paaiškino ji.

Moteris pripažino, kad apie tėvynę buvo susikūrusi klaidingą įspūdį ir daug ką idealizavo.

„Turėjau kitą tėvynės įsivaizdavimą. Aš per daug viską idealizavau. Pavyzdžiui, galvojau, kad Rusija pirmauja visoje planetoje baleto srityje. O Tiumenėje nebuvo nė vienos padorios baleto mokyklos. Italijoje aš išleisdavau vaikus, kuriuos vėliau imdavo Didysis teatras, jie važiavo darytis karjeros į Ameriką. O Tiumenėje aš įsidarbinau šokių mokykloje, kurioje mokoma hiphopo“, – pasibaisėjo kultūros būkle savo tėvynėje nepavykusi repatriantė.

REKLAMA

„Aš ir toliau lieku patriote. Aš tikiu Putinu“, – aiškino Rusijoje tris mėnesius pagyvenusi ir grįžti į Italiją nusprendusi rusė.

Jekaterina taip pat liko nepatenkinta valstybinių įstaigų darbo kokybe. Dirbdama vietos Kultūros namuose ji pamatė, kaip aplaidžiai ten dirba vadovybė, kaip kuriamos ataskaitos „dėl ataskaitų“ ir kaip akivaizdžiai meluojama.

Moteris pripažino, kad bijojo apie sprendimą grįžti į Italiją pranešti ten likusiems savo draugams, nes jautėsi išdavike. Tačiau žmonės jos sprendimą sutiko palankiai. „Aš labiau pati save smerkiau, kaip čia taip, aš juk aiškinau, kad visa tai yra mano. Tačiau pasirodė, kad ne mano“, – aiškino ji.

REKLAMA

REKLAMA

„Italijoje aš gyvenau rekonstruotame XVIII a. name. Pabusdavau rytais ir per langą matydavau nuostabiausio grožio kanalą. Norėdavau – važiuodavau prie jūros ar į kalnus. Rusijoje mes išsinuomojome mažytį pigų butą naujos statybos name. Niekur neiname. Neseniai draugė skambino iš Italijos, sakė, kad su vyru važiuoja atostogų į Siciliją, tai vos neapsiverkiau“, – pasakojo į tėvynę Rusijoje nusprendusi moteris, turinti nuolatinį leidimą gyventi Italijoje.

REKLAMA

Ji taip pat skundėsi, kad Rusijoje negalėjo gauti kokybiško alyvų aliejaus, o dukra netgi sakė, kad norėtų pagaliau „prisigerti normalios kokybės vandens“.

Nepaisant savo karčios patirties Rusijoje, 50-metė Jekaterina vis tiek „tiki Putinu“ ir aiškina, kad „negali pasakyti, jog Rusijoje blogai, o Italijoje viskas gerai“.

„Aš paprasčiausiai per 30 metų pripratau prie kito gyvenimo. Niekada nesiskundžiau padidėjusiu spaudimu, o Tiumenėje kiekvieną dieną šokinėja. Gydytoja sakė, kad tai aklimatizacijos pasekmė. Šaltis stebina – lauke temperatūra siekia minus 30 laipsnių. Išėjau į lauką ir negalėjau užvesti mašinos“, – skundėsi rusė.

„Aš ir toliau lieku patriote. Aš tikiu Putinu. Tačiau kitiems žmonėms turiu klausimų. Per daugelį metų nebuvo dar to, kad parduotuvėje žiūrėčiau, kiek muilas kainuoja ir rinkčiausi, kurį čia pigesnį nusipirkti. Skalbimo miltelius pačius pigiausius perku. Juk gyvenu už tuos pinigus, kuriuos uždirbu, iš anksto planuoju biudžetą. Mano atlyginimas siekia apie 40 tūkst. rublių (apie 520 eurų)“, – aiškino Jekaterina.