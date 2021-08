30-metis kovos prieš kaukių dėvėjimą aktyvistas mirė nuo koronaviruso

Vyras mirė mėnesį praleidęs ligoninėje, o informaciją apie netektį paskelbė mirusiojo žmona Jessica Wallace. Be tėvo liko trys jo vaikai, skelbiama „Associated Press“. Maža to, jo žmona dabar laukiasi ketvirtojo vaiko.

2020-ųjų liepos 4-ąją C. Wallace’as padėjo suorganizuoti „laisvės maršą“ San Andželo mieste. Žmonės renginio metu išreiškė savo nepasitenkinimą antikoronavirusinėmis priemonėmis: kaukių dėvėjimu, gamybos stabdymu ir žiniasklaida. Jis taip pat buvo „San Andželo laisvės gynėjų“ grupės organizatorius.

„Mes nesame labai patenkinti padėtimi Amerikoje šiuo metu“, – aiškino C. Wallace’as 2020-ųjų liepą. Dar šių metų balandį jis kreipėsi į San Angelo mokyklas, reikalaudamas atšaukti visus COVID-19 ribojimus.

Mirusiojo žmona vietos leidiniui pasakojo, kad COVID-19 simptomus jis pajuto liepos 26-ąją, tačiau atsisakė testuotis ar gultis į ligoninę. Vietoje to jis gausiai vartojo vitaminą C, cinko apspiriną ir ivermektiną, gyvuliams nuo parazitų gydyti skirtą vaistinį preparatą, dėl kurio šalutinių poveikių vietos sveikatos apsaugos institucijos jau perspėjo savigyda užsiimančius gyventojus.

Jau liepos 30-ąją C. Wallace’as pateko į reanimaciją, nuo rugpjūčio 8-osios jis be sąmonės buvo laikomas pajungtas prie gyvybę palaikančio aparato, nes jo paties plaučiai jau nefunkcionavo.

Taip pat neseniai nuo koronaviruso JAV mirė vienas radijo laidų vedėjas Marcas Bernier, kuris kritikavo vakcinaciją nuo COVID-19 ir pats save vadino „ponas antiskiepininkas“. Į ligoninę jis pateko prieš tris savaites.

It’s with great sadness that WNDB and Southern Stone Communications announce the passing of Marc Bernier, who informed and entertained listeners on WNDB for over 30 years. We kindly ask that privacy is given to Marc’s family during this time of grief. pic.twitter.com/vXQIAtVN9e