Grybų arbatos į veną susileidęs vyras pateko į reanimaciją – kraujyje ėmė augti „magiški grybai“

Vyras ligoninėje praleido 22 dienas, aštuonias iš jų jis buvo intensyvios terapijos skyriuje. Ten buvo gydomas nuo daugybinio organų nepakankamumo.

Neaišku, kokį poveikį sukelia

Pasak sausio 11 d. žurnale „Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry“ publikuoto atvejo aprašymo, nors vyras jau išleistas iš ligoninės, jis toliau gydosi ilgalaikiu antibiotikų ir priešgrybelinių vaistų režimu.

Pranešime daktarai rašo, kad atvejis nepatvirtino, ar grybų arbatos injekcija į kraują gali sukelti išliekantį psichoaktyvų poveikį, kuris kartais yra pastebimas grybus vartojant per burną.

Pavyzdžiui, kaip teigia JAV Nacionalinis priklausomybių nuo narkotikų institutas, retais atvejais žmonėms gali išsivystyti haliucinogeninių medžiagų sukeltas išliekantis suvokimo sutrikimas, kurio metu yra patiriami aiškūs apsvaigimo prisiminimai, net kai po jo yra praėję nemažai laiko.

Žurnale aprašytas atvejis parodo nuolatinio visuomenės švietimo apie narkotikų vartojimo pavojus poreikį.

Buvo nustojęs vartoti paskirtus vaistus

Kaip teigiama atvejo aprašyme, įsišvirkšdamas grybų nuovirą, 30-metis pacientas tikėjosi nuslopinti bipolinio sutrikimo ir priklausomybės nuo opiatų keliamus simptomus.

Jo šeimos nariai pastebėjo, kad vyras pastaruoju metu buvo nustojęs vartoti jam psichiatro išrašytus vaistus ir „nuolat mainėsi tarp depresijos ir manijos epizodų“.

Vyras internete rado straipsnių, kuriuose yra aprašomas haliucinogenų, pavyzdžiui, LSD ar psilocibino grybų, poveikis.

Prieš susileisdamas į veną, jis prafiltravo skystį pro ausų krapštuką. Po kelių dienų vyras pasidarė mieguistas, jį pradėjo pykinti, pageltonavo jo oda. Netrukus jis pradėjo viduriuoti ir vemti krauju.

Vyrą rado jo šeimos nariai ir nuvežė į skubios pagalbos skyrių. Jis buvo labai sumišęs. Gydytojai pastebėjo, kad dėl pakitusios psichinės būklės, jis nesugeba atsakyti į užduodamus klausimus. Kelių organų, tarp jų ir kepenų bei inkstų, funkcijos buvo nepakankamos ir vyras buvo perkeltas į intensyvios terapijos skyrių.

Kraujo tyrimai parodė, kad vyras serga bakterine infekcija, sukelta „brevibacillus“ bakterijų, taip pat grybeline infekcija, kurią sukėlė „Psilocybe cubensis“ grybo. Tai reiškė, kad magiški grybai, kuriuos vyras susileido sau į veną, augo jo kraujyje.

Vyrui reikėjo ne tik antibiotikų ir priešgrybelinių vaistų, bet ir ventiliatoriaus. Jam išsivystė ūminis kvėpavimo takų nepakankamumas: jo plaučių oro maišeliuose pradėjo kauptis skystis. Laimei, pacientas išgyveno ir vėliau buvo išleistas iš ligoninės.

Medžiaga dekriminalizuojama

Kaip praneša CNBC, keliuose JAV miestuose psilocibinas yra dekriminalizuotas, o 2020 m. lapkritį, Orgeono valstijoje buvo pradėtas šios medžiagos vartojimo gydomaisiais tikslais įteisinimo procesas.

Dabar, pagal federalinius įstatymus, psilocibinas yra klasifikuojamas kaip pirmos klasės medžiaga. Šioje grupėje esančios narkotinės medžiagos JAV neturi pripažinto panaudojimo būdo medicininėje praktikoje ir turi aukštą priklausomybės sukėlimo potencialą.

Tačiau, kaip teigiama 2018 m. Neurofarmakologijos pranešime, šiuolaikiniai tyrimai kelia hipotezę, kad šis priklausomybės sukėlimo potencialas istoriškai galėjo būti pervertintas ir iš tiesų yra gana žemas.