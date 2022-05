Baimę sėja paslaptingas vaikus puolantis virusas – neatmeta, kad tai gali būti ir COVID-19 mutacija

Apie tai, ar verta sunerimti ir įmanoma apsisaugoti nuo šio hepatito varianto, „Žinių radijo“ eteryje teirautasi VUL Santaros klinikų Vaikų ligoninės vaikų gastroenterologo, Pediatrų draugijos pirmininko prof. dr. Vaidoto Urbono.

„Žinoma, kad tai yra kepenų uždegimas arba hepatitas. Tai yra liga, kuri žinoma tūkstantį metų. Tik kad jei yra kažkokia liga, mes stengiamės nustatyti priežastį. Jų, kaip ir bet kurios kitos ligos atveju, yra daug ir viena priežasčių galėtų būti infekcija“, – šiuo metu turimą informaciją komentavo jis.

Kuo išskirtinis hepatitas vaikams?

Kalbėdamas apie tai, kuo yra ypatingas hepatitas vaikų amžiuje ir kodėl taip juo susirūpinta, gydytojas pažymėjo, kad esminė priežastis – dėl nepaaiškinamos priežasties padidėję kepenų uždegimų atvejai.

REKLAMA

„Mes tokių atvejų dar neturime, bet Anglijoje pamatė, kad per mėnesį turėjo tiek ūminio hepatito atvejų, kiek per visus metus. Dėl to jie pradėjo ieškoti, paskelbė pirminius duomenis ir kitos šalys irgi pradėjo žiūrėti, fiksuoti, kad tų kepenų uždegimų atsiranda daugiau nei įprastai. Jų yra kiekvienais metais, bet čia skaičiai staiga šoktelėjo“, – kalbėjo V. Urbonas.

Pasak jo, nors bendri skaičiai neatrodo dideli, juolab niekas tikslių duomenų pasaulyje nežino, galvojama, kad yra virš 200 tokių atvejų visame pasaulyje.

„Ne tik Anglijoje, JAV, bet ir Europoje, Lenkijoje, Indonezijoje yra fiksuota. Tada klausimas – kodėl, ar priežastis infekcija, ar kitos priežastys. Logiškiausia, kad tai yra infekcija, nes jei tai būtų kažkokia toksinė medžiaga, tai, ko gero, apsiribotų kokiu vienu regionu. Dabar išplitimas yra po visą pasaulį.

Kalbant apie infekcijas, apie tą patį kovidą visi dabar esame puikiai informuoti. Infekcijos yra tokios ganėtinai užkrečiamos ir tada prasidėjus plitimui viename regione tuoj pat plinta į kitą. Bet ne visos infekcijos yra labai užkrečiamos. Ir vėlgi, galvojama, kodėl plitimas yra, bet jis toks menkas, silpnas – jei Didžiojoje Britanijoje virš 100 atvejų, JAV – virš 100 atvejų, kitur – tik pavieniai atvejai. Tai jei tai yra kažkokia rimta infekcija, kuri daugiau ar mažiau plinta, turėtų atvejų būti daugiau“, – svarstė V. Urbonas.

REKLAMA

REKLAMA

Kaltina dažną vaikų virusą

Gydytojas teigė, kad dėl priežasties kol kas nėra aišku, bet linkstama galvoti, kad tai yra kažkokia viruso atmaina.

„Bakterija mažai tikėtina, nes jos paprastai nesukelia kepenų ligos, itin retais atvejais galėtų sukelti. Ir pradedant ieškoti, koks tas virusas galėtų būti, tradiciškai ieškoma tų virusų, apie kuriuos žinoma – tai kepenų virusai – A, B, C, D, E. Bet jų nerandama, tada retesnių virusų ieškoma ir apsistota ties adenovirusu, nes daugiau nei 70 vaikų randamas tas adenovirusas“, – pasakojo profesorius.

V. Urbonas pažymėjo, kad šiaip adenovirusas yra įprastinis virusas, dažniausiai sukeliantis akių paraudimą, kvėpavimo sistemos pažeidimą.

„Retai dėl to kepenys būna pažeistos. Nors prieš kokių 10 metų man teko gydyti tokį vaiką, kurio kepenų pažeidimas buvo toks ryškus ir dėl adenoviruso“, – pridūrė gastroenterologas.

Plačiau apie pirmuosius nustatytus atvejus kviečiame žiūrėti vaizdo siužete.

Prevencija – kaip nuo bet kokių kitų virusų

Paklaustas, kaip nuo šio hepatito būtų galima apsisaugoti, gydytojas priminė, kad sunku ką įvardyti, kai pati susirgimo priežastis nėra aiški.

REKLAMA

REKLAMA

„Bet kadangi mes galvojame, kad tai yra virusinė infekcija ir, didelė tikimybė, kad virusas persiduoda per rankas, burną, natūralu, kad čia svarbiausios kontaktinės higienos priemonės – rankų plovimas, švaraus maisto vartojimas, ypač nekontaktuoti su sergančiaisiais. Tai tokios priemonės ir turėtų būti taikomos“, – patarė V. Urbonas.

Visgi jis priminė, kad tikrai hepatitas vaikui nėra mirties nuosprendis. „Dabar manoma, kad 4 vaikai yra mirę, ir 17–18 atvejų yra transplantuotos kepenys. Bet kepenų persodinimas tai jau yra kraštutinis gydymo būdas. O šiaip yra standartinis gydymas hepatito – daugiausiai būna simptominis gydymas gastroenterologijos skyriuose. Ir dažniausiai viskas baigiasi laimingai“, – ramino profesorius.