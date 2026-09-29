„Zlota Lyzwa“ varžybose – Lietuvos čiuožėjų medaliai

Rugsėjo 25–27 dienomis Sanoke vykusiose varžybose jaunimo D grupėje Gabija Lukošiūnaitė (Sostinės SC) 500 m distancijoje iškovojo pirmąją vietą. Jaunimo C grupėje Lukas Ogulevičius (Sostinės SC, Vilniaus Ozo gimnazija) 500 m rungtyje finišavo trečias.
L. Ogulevičius taip pat buvo 4-as 1500 m distancijoje, 5-as – 1000 m nuotolyje, o bendroje varžybų įskaitoje užėmė 4-ą vietą.
Be iškovotų medalių, Lietuvos sportininkai varžybose pagerino ir savo rekordus.
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