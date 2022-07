„Žalgiryje“ simboliškai rungtyniavęs Garino jungsis prie Marco Gasolio klubo Ispanijoje

Komandą papildė 29 metų 201 cm ūgio puolėjas Patricio Garino, praėjusį sezoną pradėjęs Nantero 92 ekipoje, tačiau argentiniečiui ir čia sutrukdė trauma.

Šlaunies traumą patyręs P. Garino Nantero klube Prancūzijoje sužaidė vos 8 mačus, kuriuose per 20 minučių vidutiniškai pasižymėjo 4 taškais (25 proc. trit.), 3 atkovotais kamuoliais, 1,1 rezultatyvaus perdavimo ir 5,4 naudingumo balo.

Marc Gasol looking to strengthen Girona



Patricio Garino is a target#LigaEndesahttps://t.co/6g504VJJXi