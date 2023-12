„Žalgiris“ paneigė gandus – Kazys Maksvytis lieka klube ir turi visišką pasitikėjimą

„Po vakarykščių rungtynių buvo daug gandų ir spėliojimų. Norime patikinti, kad vyriausiasis treneris Kazys Maksvytis turi visišką klubo pasitikėjimą ir toliau vadovaus komandai!“ – socialiniuose tinkluose pranešė klubas.

There were a lot of rumors and speculations after yesterday’s game. We would like to assure you that head coach Kazys Maksvytis has the full confidence of the club and will continue to lead the team! 💚 pic.twitter.com/rc7lC8qasp