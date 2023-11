„Žalgiris“ iškovojo pergalę madų sostinėje, tačiau prarado svarbų žaidėją

Sezono rungtynes sužaidė Edgaras Ulanovas. „Žalgirio“ kapitonas pelnė 20 taškų (6/6 dvit., 1/4 trit.), atkovojo 6 kamuolius, atliko penkis rezultatyvius perdavimus ir mačą baigė su 32 naudingumo balais.

Šiame mače net po 4 tritaškius pataikė Keenanas Evansas ir Rolandas Šmitas. Pastarojo metimas likus dviems minutėms padidino persvarą iki 13 taškų ir rungtynių likimas buvo nuspręstas.

Iš viso „Žalgiris“ pataikė net 11 tritaškių iš 21 (52 proc.).

Edgaras Ulanovas, Keenan Evans, Rolands Smits and the TEAM wins it in Milan!!! ✅ pic.twitter.com/wqILgyZHHk

