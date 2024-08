„Žalgirio“ sistemos auklėtinis keliasi į NCAA

19 metų 197 cm ūgio atletas iki šiol tobulėjo Kauno „Žalgirio“ komandos sistemoje.

Praėjusiame NKL sezone jis rinkdavo 4,9 taško, atkovodavo 1,8 kamuolio ir atlikdavo 0,9 perdavimo.

Šiais metais jis žaidė Europos U20 čempionate, kuriame pelnydavo 5,1 taško.

2005-born Lithuanian prospect, Vytautas Žygas, has signed w/ Old Dominion in the class of 2024, I’m told.



The tough, bouncy 6’6” lefty developed in Žalgiris Kaunas’ youth system and started for Lithuania’s FIBA U16, U17, U18, and U20 teams the past four summers. pic.twitter.com/MGIxd5jcs8