„Žalgirio“ kelyje Eurolygoje – fatališkoji ir dėl atkrintamųjų kovojanti „Baskonia“

Rungtynes nuo 19:45 val. stebėkite „Go3“ televizijoje. Rungtynių įvykius sekite naujienų portale tv3.lt.

„Žalgiris“ per pastarąsias 5 Eurolygos rungtynes iškovojo 2 pergales, o „Baskonia“ per analogišką rungtynių skaičių šventė 3 pergales. Šiuo metu „Žalgiris“ (12/18) tarp 18 Eurolygos komandų užima 15 vietą, tačiau vis dar turi teorinių vilčių pakilti iki pirmojo dešimtuko, kas garantuotų vietą pirmą kartą vyksiančiose Eurolygos įkrintamosiose.

Tuo metu „Baskonia“ (16/14) šiuo metu yra devintoje turnyro lentelės vietoje, bet negali būti rami, kad žais įkrintamosiose varžybose. Praėjusį sezoną „Baskonia“ iki paskutinio turo balansavo ties aštuntuko riba, o galiausiai liko už borto į priekį praleisdama būtent „Žalgirį“.

REKLAMA

REKLAMA

Po pirmojo fatališko tarpusavio mačo – galybė pasikeitimų

Pirmajame šio sezono tarpusavio susitikime „Žalgiris“ šventė užtikrintą pergalę (99:82), o labiausiai prie jos prisidėjo 27 naudingumo balus surinkęs Brady Manekas. Spalio 19 d. vakarą amerikietis pataikė visus 5 mestus tritaškius, o „Žalgiris“ pergalingose rungtynėse iš toli atakavo net 66,7 proc. tikslumu (14/21).

REKLAMA

Būtina paminėti ir Rolandą Šmitą, kuris pirmajame rate prieš „Baskonia“ taip pat surinko 27 naudingumo balus ir pataikė 3 tritaškius iš 4. Latvis šiuo metu gydosi traumą ir praleis ketvirtadienio dvikovą.

Aikštės generolas Keenanas Evansas tą vakarą surinko 22 naudingumo balus, o šis lyderių trejetas atvedė „Žalgirį“ į pergalę ketvirtajame Eurolygos ture.

Varžovų gretose tą vakarą išsiskyrė 37 naudingumo balus surinkęs ir 32 taškus pelnęs Chima Moneke.

Būtent po šio susitikimo pradėjo drebėti „Baskonia“ trenerio Joaną Penarroyos kėdė, kuri galutinai sulūžo spalio 30 d., kai prie baskų vairo stojo Duško Ivanovičius.

REKLAMA

REKLAMA

J. Penarroya per pirmąsias 5 Eurolygos rungtynes pasiekė 2 pergales ir tai klubo vadovams buvo pakankamas pretekstas jį atleisti.

Po pergalės prieš „Baskonia“, „Žalgirio“ padėtis Eurolygoje atrodė labai šviesi – vienas geriausių visų laikų Lietuvos krepšininkų Linas Kleiza netgi prakalbo apie kauniečių galimybes patekti į finalo ketvertą.

Po ketvirtojo Eurolygos turo „Žalgiris“ savo sąskaitoje turėjo net 3 pergales, o tai yra vienas geriausių kauniečių startų Eurolygos istorijoje.

Tačiau po būtent po šių rungtynių „Žalgiris“ įkrito į gilią duobę – pralaimėjo 4 rungtynes iš eilės, o per likusius 14 pirmojo rato susitikimų apskritai iškovojo tik dvi pergales. Būtent ši nesėkminga atkarpa lėmė trenerių kaitą „Žalgiryje“, kai Naujųjų metų išvakarėse Kazį Maksvytį pakeitė specialistas iš Italijos A. Trichieri.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Esminiai „Baskonia“ ginklai – darni sąveika tarp gynėjų ir priekinės linijos

Reguliaraus sezono finišą „Baskonia“ pasitinka su labai realiomis įkrintamųjų ir netgi atkrintamųjų viltimis, tuo metu „Žalgirio“ galimybės yra tik teorinės – net per likusius turus iškovojus visas 4 pergales to gali būti maža.

„Baskonia“ puolimo vežimą į priekį tempia atletiškas aukštaūgis C. Moneke. 200 cm ūgio Nigerijos krepšininkas vidutiniškai per mačą pelno po 14,4 taško ir yra naudingiausias komandos žaidėjas (19,3 naudingumo balo).

C. Moneke yra pakankamai priklausomas nuo Cody Milleris Mclntyre‘as. 29-erių amerikietis, kuris turi ir bulgarišką pasą, per rungtynes atlieka po 7,3 rezultatyvaus perdavimo ir yra pagrindinis aikštės generolas, pats per rungtynes pelnantis po 8 taškus ir renkantis 13,9 naudingumo balo.

REKLAMA

Antras pagal naudingumo komandos žaidėjas – Tadas Sedekerskis. Lietuvis vidutiniškai per mačą renka po 9,6 taško, tritaškius meta 42 proc. taiklumu, atkovoja 6,8 kamuolio ir fiksuoja 15,4 vidurkį. Deja, bet lietuvis pirmosiose dvigubos savaitės rungtynėse patyrė traumą ir nėra aišku, ar dalyvaus ketvirtadienio mače.

Lietuvis puikiai tinka D. Ivanovičiaus žaidimo schemoms, o tai liudija ir faktas, kad T. Sedekerskis yra daugiausiai minučių aikštėje sužaidžiantis „Baskonia“ krepšininkas (vid. 27,57 min.).

Gynėjų linijoje taškus ir aštrumą garantuoja Markusas Howardas. 25-erių krepšininkas 2020–2022 m. rungtyniavo Denverio „Nuggets“ klube, o šį sezoną Puerto Riko ir JAV pilietybes turintis atletas „Baskonia“ gretose renka po 18,8 taško, tritaškius meta 40 proc. taiklumu ir yra rezultatyviausias komandos žaidėjas. Beje, M. Howardas kartu su C. M. Mclntyre‘u ir Maiku Kotsaru yra vieninteliai klubo krepšininkai, kurie šį sezoną žaidė visose 30 Eurolygos rungtynių.

REKLAMA

Gynėjų grandžiai gylio suteikia serbas Vanja Marinkovičius. Pagal praleidžiamą laiką aikštėje serbas yra antras komandoje, o per 25,59 min. jis pelno 11,2 taško ir renka 9 naudingumo balus.

Pasipildė patyrusiu įžaidėju

Priekinę linija cementuoja Matthew Costello, per mačą pelnantis po 9 taškus turintis svarbią rolę D. Ivanovičiaus žaidimo planuose.

Lietuviams turėtų būti pažįstamas ir 20-metis vidurio puolėjas iš Estijos Maikas Kotsaras. Jaunasis krepšininkas buvo rezultatyviausias Estijai pergalingose Europos čempionato atrankos rungtynėse prieš Lietuvą, o rungtyniaudamas „Baskonia“ gretose M. Kotsaras rungtyniauja vid. po 18,37 min., per kurias pelno po 6 taškus ir mačą baigia su 8 naudingumo balais.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Be to, sausį „Baskonia“ pasipildė patyrusiu 34-erių gynėju Jordanu Theodore‘u. Šis amerikietis, kuris taip pat turi ir Šiaurės Makedonijos pilietybę, žaidė eilėje garsių Europos klubų ir turėtų būti gerai pažįstamas Lietuvos krepšinio sirgaliams. Paskutinį kartą Eurolygoje J. Theodore‘as žaidė 2019–2020 m. sezone, kai atstovavo Kazanės „Unics“ klubui.

Kol kas amerikietis „Baskonia“ gretose sužaidė 8 mačus, per kuriuos vidutiniškai aikštėje praleidžia 13 min. ir pelno po 5 taškus. Tiesa, neverta apsigauti tokiu epizodiniu J. Theodore‘o vaidmeniu. Patyręs įžaidėjas tritaškius meta net 40 proc. tikslumu ir atskirose rungtynėse nieko nenustebintų, jog būtent jo metimai nulemtų nugalėtoją.

REKLAMA

Lažybininkai „Žalgirio“ ir „Baskonia“ susitikime labai nežymų pranašumą suteikia žalgiriečių šansams iškovoti pergalę.

Akivaizdu, kad Lietuvos krepšinio sirgalių laukia dar vienas intriguojantis Eurolygos vakaras, o pergalė yra reikalinga abiem klubams.

Rungtynės „Go3“ televizijoje – jau šį vakarą nuo 19:45 val.