„Žalgirio“ galimybės patekti į Eurolygos įkrintamąsias: šansų dar yra, bet prognozės nėra palankios

Kauniečiai savo sąskaitoje turi 14 pergalių ir 15 pralaimėjimų bei turnyrinėje lentelėje yra tryliktoje vietoje. Iki dešimtosios vietos juos skiria pergalė, o dar lieka penkerios rungtynės.

Visgi, pasak krepšinio statistikos projekcijų puslapio „Figurei8ht“ atliktos simuliacijos, Andrea Trinchieri auklėtinių šansai patekti į įkrintamąsias siekia vos 6 procentus.

Tikimybės apskaičiuotos įvertinus likusį tvarkaraštį, per 100 atakų pelnomų ir praleidžiamų taškų santykį ir likusias rungtynes namuose ar išvykoje.

Kitų klubų, kurie irgi dar nėra ramūs dėl dešimtuko, šansai yra kur kas geresni nei žalgiriečių.

📈Projection to EL Playoffs/Play-in as of Round 29 @EuroLeague



Simulation by @g_giase with 10k runs based on:

✅ Elo rankings (past 2 seasons)

✅ Net Advanced Rating (current season)



Top 4 (seeded PO)

🔹 Olympiacos 🇬🇷, Fenerbahçe 🇹🇷, Panathinaikos 🇬🇷 with >95% chance to… pic.twitter.com/RyMW19nUVZ

