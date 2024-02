„Žalgirio“ Eurolygos įkrintamųjų šansai – vilčių dar yra, bet laukia vienas sunkiausių tvarkaraščių

Andrea Trinchieri stojus prie komandos vairo „Žalgiris“ laimėjo penkerias Eurolygos rungtynes ir pralaimėjo triskart. Kauniečiai dabar po 25 turų savo sąskaitoje turi 10 pergalių bei yra pralaimėję 15 kartų ir rikiuojasi 14-toje vietoje.

Iki dešimtosios vietos skiria trys pergalės. Tad dabar jau ne tik reikės laimėti patiems bent jau likusias šešerias rungtynes, tačiau ir tikėtis palankių rezultatų kitose arenose.

Ir nors sirgaliai po sėkmingos dvigubos savaitės vis dažniau veikiausiai ėmė dairytis į turnyrinę lentelę, bet A. Trinchieri po mačo su „Panathinaikos“ paklaustas, ar stebi, kas darosi turnyrinėje lentelėje, į tai atsakė trumpai: „Ne. Laikas toliau sunkiau dirbti.“

8-10 vietas besidalinančios „Valencia“, Vitorijos „Baskonia“ ir Tel Avivo „Maccabi“ komandos turi po 13 pergalių ir 12 pralaimėjimų, tad būtent šias komandas žalgiriečiams reikia vytis. Bet, kaip minėta, Kauno klubo laukia sunkus tvarkaraštis.

„3StepsBasket“ paskaičiavo, kad „Žalgiriui“ apskritai likęs tvarkaraštis yra tarp sunkiausių iš visų turnyrų komandų. Kauniečių būsimų devynių pergalių procentas teoriškai siekia 40 proc., o varžovų – 54,67 proc.

„Žalgirio“ per likusius devynis turus reguliariajame sezone išvykoje laukia Belgrado „Crvena zvezda“, Tel Avivo „Maccabi“, Miuncheno „Bayern“ ir „Monaco“, o namuose rungtynės su Bolonijos „Virtus“, Pirėjo „Olympiakos“, Madrido „Real“, „Baskonia“ ir Milano „Olimpia“ klubais.

Who's facing the easiest or toughest schedule ahead in EuroLeague? The answer in the picture. Check the thread for a break down of the numbers! pic.twitter.com/YW0qA39iPZ

Sudėtingesnis tvarkaraštis laukia tik „Crvena zvezda“ (55,56 proc.) ir Berlyno ALBA (58,67 proc.). Bet akivaizdu, kad vokiečiai tikrai jau dėl nieko nebekovoja.

Šiek tiek „Žalgirio“ situaciją lengvina faktas, kad per likusias devynerias rungtynes penkerios bus namuose, kur komandą palaiko pilnutėlė arena. „3StepsBasket“ paskaičiavo, kad pagal tai kauniečių lauks tryliktas sudėtingiausias tvarkaraštis.

O būsimų varžovų vidutinis pergalių procentas yra 53,63 procentai.

Here is the average winning percentage of the future opponents of each team (3rd column).

Maccabi's opponents are teams that have won 40% of their games, that's a good indication of an "easy schedule".

Berlin's opponents on the other hand win 58.7% of the games 😬 pic.twitter.com/9M6p1cFiFG