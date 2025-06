Warholmas pagerino pasaulio rekordą 300 m barjeriniame bėgime, Duplantis šoko aukščiausiai Osle

Pasaulio rekordą nestandartinėje 300 m barjerinio bėgimo rungtyje pagerino norvegas Karstenas Warholmas, finišavęs per 32.67 sek. Jam rimčiau priešintis bandė tik amerikietis Rai Benjaminas (33.22).

K. Warholmas tapo pirmu žmogumi, įveikusiu šią rungtį greičiau nei per 33 sek. Ankstesnis pasaulio rekordas, kuris priklausė tam pačiam norvegui, siekė 33.05 sek.

WORLD RECORD!!!!!!!!!



Karsten Warholm 🇳🇴 runs down Paris 2024 Olympic Champion Rai Benjamin 🇺🇸 to win the men’s 300m hurdles in Oslo.



He clocks 32.67s to become the first man to break the 33 second barrier 👑 #OsloDL



June 12, 2025

Vyrų šuoliuose su kartimi dominavo pasaulio rekordininkas švedas Armandas Duplantis (6,15 metro), net 33 cm aplenkęs artimiausią varžovą graiką Emmanouilą Karalį (5,82). A. Duplantis tik trečiu bandymu įveikė 6,03 m aukštį, o 6,15 m aukštis jam „pakluso“ antru mėginimu. Vėliau švedas tęsti varžybas atsisakė.

Another day and another pole vault meet record for 🇸🇪Mondo Duplantis #OsloDL pic.twitter.com/KIn8Yafhhi — Travis Miller (@travismillerx13) June 12, 2025

A. Duplantis 13 cm pagerino savo paties 2022 m. pasiektą varžybų Osle rekordą (6,02).

Moterų ieties metimą dramatiškai laimėjo japonė Haruka Kitaguchi. Ji penktu bandymu įrankį nusviedė 64,63 m ir pakilo į pirmą vietą, nors po 4 metimų net nepateko į trejetuką.

Moterų 3000 m kliūtiniame bėgime varžybų rekordą pagerino ir geriausią sezono rezultatą pasaulyje pasiekė Faith Cherotich iš Kenijos (9:02.60). Ji dramatiškai – vos 0.16 sek. – aplenkė Bahreino atstovę Winfred Yavi (9:02.76).

Faith Cherotich is de beste op de #3000msteeple in Oslo. Beste wereldjaarprestatie. pic.twitter.com/k1ygWagVgJ — TopatletiekLive (@TopatletiekLive) June 12, 2025

Prestižinę moterų 100 m bėgimo rungtį laimėjo Paryžiaus olimpinė čempionė Julien Alfred. Sent Lusijos žvaigždė finišavo per 10.89 sek.

ANOTHER W FOR JULIEN 🔥



10.89s (+1.1) for Julien Alfred 🇱🇨 to take the win in the women’s 100m at the Oslo DL!



Marie Josée Ta Lou-Smith 🇨🇮 and Dina Asher-Smith 🇬🇧 round off the top 3. #OsloDL



🎥 @BBCSport pic.twitter.com/REYxFYXsni — Owen (@_OwenM_) June 12, 2025

Šis etapas prasidėjo dar trečiadienį, kai moterų 10 000 m bėgime puikiai pasirodė geriausią sezono rezultatą pasaulyje pasiekusi etiopė Yenawa Nbret (30:28.82).

Šį kartą sirgaliai Osle neišvydo vienos ryškiausių Norvegijos lengvosios atletikos žvaigždžių – Jakobo Ingebrigtseno. Jis toliau gydosi traumą ir dar nėra tikras, kada grįš į varžybas, be to, su broliais teisme kovoja prieš tėvą.

7-asis etapas jau birželio 15 d. vyks Stokholme (Švedija).