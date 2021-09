Vyšnia ant Lietuvos autokroso sezono torto taps finalinis mūšis Pavilkijo trasoje

Po keturių, Ukmergėje, Kupiškyje, Tauragėje ir Plungėje įvykusių etapų sezono taškų lentelėje - vis dar daug nežinomųjų.

Kai kur taškų atotrūkis tarp lyderių toks mažas, kad nugalėtojai ir prizininkai būtent ir paaiškės tik po paskutinio etapo finalinio važiavimo. Tokia intriguojanti situacija taškų lentelėse žada nuožmią kovą, kurios baigtį prognozuoti bus labai sunku. Juolab, kad finalinis sezono akordas nuskambės būtent Pavilkijo trasoje.

Ši trasa pasižymi ne tik itin įdomia konfigūracija, bet ir savo reljefu. Būtent pagrindinė trasos įkalnė bei nuokalnė dažniausiai skaudžiai baudžia pervertinusius savo jėgas ar linkusius rizikuoti sportininkus. Tačiau rizikuoti čia teks daugeliui, kadangi paskutinio etapo taškai kai kam gali būti aukso vertės.

Po keturių etapų klasėje „Mini Buggy“ sezono lyderiu išlieka Ąžuolas Dungveckis. Jo sąskaitoje – 97 taškai ir aštuonių taškų pranašumas prieš antroje vietoje žengiantį Agnių Pilipavičių. Su 75 taškais šiuo metu trečioje vietoje klasifikuojamas Kristupas Pilipavičius.

„Junior 1000“ klasėje lyderiauja Matas Zavarskis, kuris per keturis etapus surinko 89 taškus ir devyniais taškais lenkia antroje vietoje įsitvirtinusią Skaistę Prašukaitę. Pastaroji turi vienuolikos taškų pranašumą prieš trečioje vietoje šiuo metu esantį Igną Petreikį.

Klasėje „Super 1600“ sezono lyderiu išlieka tris etapus laimėjęs ir sykį antras finišavęs Tomas Skrodenis. Jis turi net 106 taškus bei gali jaustis daugiau ar mažiau ramiai. Artimiausias jo persekiotojas Erikas Narbutas turi 80 taškų, tad Tomui Skrodeniui pakaktų startavus uždirbti nors kelis taškus ir čempiono vardas būtų garantuotas.

Tačiau kovoje dėl trečiosios vietos galima tikėtis žūtbūtinės kovos. Čia kol kas trečias su 65 taškais rikiuojasi Robertas Steniulis, bet nuo jo vos dviem taškais atsilieka Vitalijus Skersis. Nėra jokios abejonės, kad šis etapas ir lems, kuriam dalyviui bus skirta trečiosios vietos metinė taurė.

Ne ką mažiau intrigos ir klasėje „Super 2000“. Čia šiuo metu lyderiauja Edvinas Miknius, turintis 90 taškų. Jam paskutiniame etape „plėšyti marškinėlių“ dėl pirmosios vietos jau nebereikės. Sportininko užduotis – neiššvaistyti turimos persvaros prieš artimiausius varžovus.

Būtent už jo esantys varžovai ir turės didžiausią tarpusavio kovą, nes po keturių etapų 81 tašką turintis Arnas Kanapeckas vos dviem taškais lenkia trečioje vietoje klasifikuojamą Martyną Pikčilingį.

Tačiau čia gali tekti prisiminti ir seną patarlę – „Kur du pešasi, trečias laimi“, kadangi ketvirtoje vietoje su 74 taškais klasifikuojamas Mindaugas Kanapackis. Jam paskutiniame etape reikės dėti visas pastangas užimti kuo aukštesnę vietą ir tuo pačiu laukti aukščiau esančių varžovų kluptelėjimų.

„Buggy 1600“ klasėje arčiausiai dar vieno čempiono vardo – Tautvydas Urba. Jis per keturis etapus surinko 68 taškus. Itin įdomi kova Pavilkijo trasoje virs tarp Lauryno Petraškos ir Andriaus Lugausko, kurie turi po 51 tašką. Viltis lipti ant prizininkų podiumo sezone dar puoselėja ir Kęstutis Krakys, kurio sąskaitoje – 47 taškai.

„SuperCars“ įskaitoje lyderiauja „Mitsubishi Lancer EVO“ vairuojantis Vytautas Valukonis. Po keturių etapų jo sezono kraityje – 96 taškai. 12 taškų mažiau turi Paulius Šniukas, o nuo pastarojo dar septyniais atsilieka Jonas Ramanauskas. Matematinių šansų patekti į metinės įskaitos trejetuką dar turi ir ketvirtoje bei penktoje vietose klasifikuojami „Ekroso“ komandos lenktynininkai Audrius Stanis ir Ramūnas Zabiela. Jų sąskaitose atitinkamai 69 ir 67 taškai.

Komandinės įskaitos rikiuotės viršūnėje laikosi „Motorsport LT“ rinktinė. Jos nariai per keturis etapus uždirbo 240,1 taško. Lyderiams už nugaros metinėje lentelėje - net dvi komandos, kurias skiria vos 0,6 taško. 218,6 taško turi ASK „Smart Motorsport“, o 218 taškų yra surinkusi ASK „Žemsportas“ ekipa.

Lietuvos automobilių kroso pirmenybių klasėje „1600“ jau niekas neturi net teorinių šansų aplenkti Gražvydą Kielą. Jis triumfavo visuose keturiuose sezono etapuose, tačiau tai nereiškia, kad Pavilkijo trasoje jis nepasirodys. Sportininkas čia atvažiuos kovoti dėl savo komandos garbės ir taškų.

Dėl antrosios ir trečiosios vietos klausimų yra kur kas daugiau. Su 63 taškais antras šiuo metu rikiuojasi Dainius Stapulionis, o jam vos trimis taškais pralaimi Liutauras Mockus.

Itin karšta situacija rezultatų lentelėje yra „2000“ klasėje. Čia pirmoje vietoje esantį Marių Varną ir antroje vietoje besirikiuojantį Gytį Šatkauską skiria vos vienas taškas – atitinkamai 88 ir 87 surinkti balai. Trečioje vietoje šiuo metu – Edvinas Jevgrafovas.

Komandinėje įskaitoje su 176 taškais lyderiauja „Ekroso“ komanda, kurią likus vienam etapui aplenkti galėtų nebent antroje vietoje su 151 tašku besirikiuojanti „Biržų ASK“ komanda. Trečioje vietoje šiuo metu – „EMsport“ komanda, turinti 98 taškus. Visgi jie dėl šios pozicijos negali jaustis ramūs, nes vos 11 taškų nuo jų atsilieka „Tornada Racing“ rinktinė.

Paskutinysis, finalinis Lietuvos automobilių kroso čempionato ir pirmenybių etapas, skirtas Romualdui Barkauskui atminti, spalio 3 dieną prasidės 11.30 val. Bilietas žiūrovams kainuos penkis eurus.