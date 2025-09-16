„Virtus“ ruošiasi įteikti kontraktą D.McCormackui

Tiesa, sutartis bus įteikta nebūtinai visam sezonui, o tai yra susiję su tikėjimu 23-ejų centru Aliou Diarra.
26-erių 208 cm ūgio D.McCormackas pernai debiutavo Eurolygoje ir su Berlyno ALBA marškinėliais per 19 minučių rinko 10,5 taško, 5,7 atkovoto kamuolio, 0,7 rezultatyvaus perdavimo ir 12,4 naudingumo balo statistiką.
