TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Virtus“ ruošiasi įteikti kontraktą D.McCormackui

2025-09-16 18:23 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-16 18:23

Nuo pasiruošimo starto su Bolonijos „Virtus“ sportuojantis Davidas McCormackas turėtų likti klube, skelbia „Corriere di Bologna“.

Nuo pasiruošimo starto su Bolonijos „Virtus“ sportuojantis Davidas McCormackas turėtų likti klube, skelbia „Corriere di Bologna“.

0

Tiesa, sutartis bus įteikta nebūtinai visam sezonui, o tai yra susiję su tikėjimu 23-ejų centru Aliou Diarra.

26-erių 208 cm ūgio D.McCormackas pernai debiutavo Eurolygoje ir su Berlyno ALBA marškinėliais per 19 minučių rinko 10,5 taško, 5,7 atkovoto kamuolio, 0,7 rezultatyvaus perdavimo ir 12,4 naudingumo balo statistiką.

