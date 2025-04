Viliui Gaubui pagyrų negailėjęs Marinas Čiličius paaiškino savo audringą reakciją: „Mačas buvo itin aukšto lygio, o Gaubas žaidė fantastiškai“

Po dramatiškos pergalės buvusi trečioji pasaulio raketė negailėjo pagyrų lietuviui ir paaiškino, kodėl taip emocingai reagavo į trečiojo seto pabaigoje laimėtą padavimų seriją.

You would have thought he’d added to his Grand Slam tally with this celebration.



In the end it was three break points saved, vs Gaubas, at the Madrid Challenger quarter-final.



He leads 6-5 in the decider. Over to you Gaubas pic.twitter.com/nel2XnaESf