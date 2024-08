Viena didžiausių olimpinių sensacijų: fiasko patyrė dukart pasaulio čempionė

Viena pagrindinių favoričių prisidarė problemų, kai neužfiksavo jokio rezultato pirmais dviem bandymais. Ch.Jackson įtampos neatlaikė, trečiu mėginimu pasiekė tik 17,60 metro rezultatą ir olimpiadą baigė 17-a. Iki finalinio 12-uko amerikietei trūko 56 cm.

Ch.Jackson po savo pasirodymo beliko lieti ašaras. Ją skubėjo guosti vyras Mitchas.

After missing out on the final, USA's shot putter Chase Jackson is being consoled by husband Mitch after going out in qualifying.#Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/9p1WlnpHSi
August 8, 2024

Šiemet Ch.Jackson visose varžybose stumdavo rutulį bent 18,99 m. Amerikietė olimpiadoje pasiekė blogiausią savo rezultatą per paskutinius 14 mėnesių.

30-metė Ch.Jackson pastaruoju metu dominuodavo svarbiausiose varžybose. Amerikietė tiek 2022 m., tiek 2023 m. laimėjo pasaulio čempionatą. Šiemet Ch.Jackson turi 4-ą geriausią rezultatą pasaulyje (20,10 m), o „Sports Illustrated“ jai žadėjo auksą olimpiadoje.

Į finalą pavyko patekti kitai amerikietei Raven Saunders (18,62), kuri pasiekė 7-ą rezultatą. Ekscentriškoji rutulio stūmikė kvalifikacijoje dalyvavo dėvėdama kaukę.