Verbickas apie „Žalgirio“ lygiąsias Bazelyje „Parodėme komandos stiprybę“

„Pradžioje buvo mums neblogai užkaitę pirtį. Galbūt buvo šiek tiek jaudulio nesamę pripratę aisti tokiame dideliame stadione. nepripratę žaisti tokiame. Bet po pirmo kėlinio pakalbėjome, treneris pasakė atsipalaiduoti, kad nėra ko panikuoti, kad jie turi ką prarasti, mes tik atvažiavome savo įrodyti. Pirmajame kėlinyje tarpais tikrai gerai išėjome į atakas iš gynybos, buvo ir gerų kombinacijų. Antrajame kėlinyje tiesiog patikėjome, kad galime daugiau taip daryti. Labai padėjo tas įvartis prieš pertrauką. 0:2 būtų daug sunkiau. Su rezultatu 1:2 antrajame kėlinyje išėjome su didesne motyvacija. Nes tikėjome, kad galime persverti rezultatą į savo pusę. Nepavyko iškovoti pergalės, nors antrajame kėlinyje žaidėme geriau. Bet tikrai džiugu, kad pavyko atsitiesti po pirmų keliolikos minučių“, – dėstė K. Kažukolovas.

„Rungtynių pradžioje išėjome šiek tiek pasimetę, trūko susikaupimo. Praleidome fantastišką įvartį pirmą minutę. Po to įsivažiavome, išlyginome žaidimą, pradėjome kristi viskas į mūsų pusę. Įmušėme tą įvartį. Labai gerai, kad pavyko pirmajame kėlinyje. Po to išlyginome rezultatą. Parodėme komandos stiprybę, ką išugdėme per visą Europos sezoną ir išplėšėme lygiąsias“, – kalbėjo O. Verbickas.

„Pirmiausia dėkoju Dievui už galimybę padėti komandai su dviem įvarčiais. Tai parodo, kad svarbu sunkus darbas ir nepasiduoti. Atsilikinėjome dviem įvarčiais, buvome duobėje. Vėliau įgavome pasitikėjimo. Laimei pavyko įmušti pirmą įvartį. Vartininkas gan lėtai atliko veiksmus. Žinojau, kad jis spirs kamuolį tiesiai. Laimei jis pataikė į mane. Pasitikėjimas išaugo. Pavyko sužaisti lygiosiomis. Tai parodo komandinį darbą. Pliusas komandai už tai, kad nepasidavė“, – sakė du įvarčius pelnęs M. Oyewusi.

Šios rungtynės buvo vos trečiosios K. Kažukolovui starto sudėtyje šį europinį sezoną, o Ovidijus Verbickas debiutavo grupių etape.

„Treneris davė paskutines trejas rungtynes žaisti, todėl buvo pasitikėjimas kad galiu žaisti, kad viskas tvarkoje. Pakeisti Nemanją Ljubisavljevičių žinoma nėra lengva užduotis. Gerai žinome kaip jis žaidžia, ką jis komandai duoda. Bet jaudulio dėl to nebuvo, tiesiog išėjau, bandžiau atlikti savo darbą. Pradžioje išėjo sunkiau. Po to kai įsivažiavau, su visa komanda patikėjau, kad galime žaisti. Manau, kad viskas po to buvo gerai“, – svarstė K. Kažukolovas.

„Labai smagu, kad treneris davė žaidybinio laiko. Ilgas laikas be praktikos, pirmosiomis minutėmis buvo jaudulio, buvo sunku įsivažiuoti. Smagu, kad išplėšėme lygiąsias. Mums reikėjo bent vieno taško, kad intrigą išlaikyti iki galo, viską palikti namų rungtynėms“, – sakė O. Verbickas.

Paskutinėse lemiamose grupių etapo rungtynėse „Žalgiris“ lapkričio 3 d. susitiks su „Slovan“.