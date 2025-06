Vanagas apie 2026 metų Dakaro naujoves: akmenuotose trasose bus papildomi sustojimai atsarginėms padangoms

2026-ųjų Dakaras prasidės sausio 3 d. Yanbu mieste ir finišuos sausio 17 d. tame pačiame uostamiestyje. Per dvi savaites truksiančias varžybas dalyviai įveiks per 8000 km atstumą ir 13 greičio ruožų, kurių bendras ilgis bus apie 5000 km, besidriekiančių per sudėtingiausius reljefus.

Naujovės ir iššūkiai

2026 metų Dakaro organizatoriai pristato dviejų maratono etapų koncepciją. Etapai vadinsis „Bivouac refuge“, kurių metu ekipažai praleis naktį atskirtame bivake be jokios išorinės techninės pagalbos – išbandymas, reikalaujantis ypatingo pasirengimo.

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau Dakaras šiemet atneša ir pozityvesnių naujienų – akmenuotose trasos atkarpose bus įrengti specialūs techninės pagalbos sustojimai, kuriose sportininkai galės pasikeisti atsargines padangas. Tokie vadinamieji Pit Stop taškai gali tapti lemiami išsaugant techniką itin sudėtingose vietose.

REKLAMA

Šie sustojimai bus ypač svarbūs, nes net 70 % viso ralio trasų bus visiškai naujos – jų dar nėra įveikę net labiausiai patyrę Dakaro lenktynininkai.

Iššūkių netrūks net ir labiausiai patyrusiems

„Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ komandos pilotas Benediktas Vanagas po pristatymo pripažino, kad artėjantis Dakaras lengvas nebus:

„Visada laukiame ateinančio Dakaro naujienų paskelbimo. Jos padeda ruošiantis. 2026 metų iššūkis bus logistiškai patogesnis nei šiemet – startas ir finišas Yanbu uoste. Organizatoriai planuoja dar sudėtingesnę navigaciją. David Castera, dabartinis lenktynių direktorius praeityje yra buvęs gamyklinių komandų šturmanu, tad šiuo metu būdamas kitoje barikadų pusėje ruošia efektyvius priešnuodžius stipriausiems žaidėjams. Gera naujiena – Pit Stop sustojimai akmeninguose ruožuose gauti atsarginių padangų“, – sakė 14 Dakarui besiruošiantis lenktynininkas.

2026-ųjų Dakaras nežada jokių nuolaidų – tai bus tikras išbandymas net labiausiai patyrusiems sportininkams.

Lenktynių startas numatytas sausio 3 d., Yanbu mieste, o finišas – sausio 17 d. tame pačiame uostamietyje.