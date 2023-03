Valujavičius kelionėmis stebina jau ne pirmus metus: sąskaitoje – tūkstančiai kilometrų baidare ir dviračiu

Per savo kelionių „karjerą“ 27-erių kaunietis jau apkeliavo 33 šalis. Prieš leisdamasis į kelionę per Atlantą praeitų metų gegužę A. Valujavičius tik su dviračiu keliavo per Indonezijos džiungles. 129 dienas trukusios kelionės metu lietuvis įveikė net 10 037 kilometrus ir pabūvojo trylikoje salų.

Šią jo kelionę „Youtube“ stebėjo per 100 tūkst. sekėjų, o dalindamasis patiriamais įspūdžiais keliautojas buvo atviras – be nesklandumų nebuvo apsieita.

„Kai Indonezijoje keliavau, kelis kartus išvarė iš miegojimo vietos. Net nemiegojau ten kur uždrausta, bet vietiniams vis kažkas nepatikdavo, tai pilna gyvačių, tai dar kažkas.

Trukdė ir kalbos barjeras, viskas su vertėju. Buvo tikrai nemalonu, kai užsimiegojęs turėdavau viską susipakuoti ir išvykti, ir iki dabar nepatinka prisiminti“, – atvirai po vienos iš kėlinių yra kalbėjęs A. Valujavičius.

Noras naujas šalis ir vietoves pažinti dviračiu A. Valujavičiui kilo lankantis pas draugą Norvegijoje. Tada spontaniškai sugalvota pirmoji jo kelionė truko 19 dienų, kai jis be navigacijos mynė per Norvegiją ir Švediją. Kadangi šios šalys keliautojui labai patiko, kitas iššūkis sekė didesnis.

Antrą kartą šias šalis lietuvis tyrinėjo ir keliaudamas aplink Skandinaviją. Šioje kelionėje su dviračiu per beveik keturis mėnesius A. Valujavičius sukorė beveik 14 tūkst. kilometrų ir aplankė jau devynias šalis.

Dviračiu kitose kelionėse vyras taip pat keliavo po Namibiją, Balį ir Slovakiją.

Irklavimo malonumus ir iššūkius A. Valujavičius taip pat patiria jau ne pirmą kartą. Sugrįžęs iš kelionių svečiose šalyse lietuvis suplanavo ir savo pirmąją kelionę baidare – Nemunu nuo pat jo ištakų Baltarusijoje.

1000 km upe įveikti keliautojas norėjo taip paminint 100 metų Lietuvos jubiliejų: „Sau tvirtai pasakiau, kad noriu plaukti visu Nemuno ilgiu. Turint omeny, kad atkurtai Lietuvai – 100 metų, pagalvojau, kad tai būtų gražus gestas“, – prieš kelionę jis pasakojo naujienų portalui 15min.

Triskart didesnį atstumą jis įveikė ir Dunojumi taip pasiekdamas Lietuvos plaukimo baidare rekordą. Keliautojas antrą pagal ilgį Europoje upę įveikė nuo pat jos ištakų Vokietijoje iki Juodosios jūros.

Visų savo kelionių progresu ir įspūdžiais kaunietis dalinasi vaizdo įrašuose „Youtube“ kanale. Pavyzdžiui, keliaudamas per Skandinaviją A. Valujavičius įkėlė net 200 vaizdo dienoraščių, o tuo ypač džiaugėsi susidomėję lietuviai.

„Ačiū, Aurimai. Įtraukė labiau nei serialai. Keliavau kartu“, – į paskutinį kelionės įrašą sureagavo sekėjas.

A. Valujavičiaus dabartinės kelionės metu siekia vienviete irkline valtimi perplaukti Atlanto vandenyną nuo Europos iki Šiaurės Amerikos žemyno per 110 dienų ar greičiau ir tokiu būdu paminėti 90-ąsias S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio metines, užfiksuoti Lietuvos ir pagerinti pasaulio rekordą.

Šiuo metu keliautojas jau yra įveikęs pusę savo maršruto ir užtikrintai irkluoja link Karibų salų.