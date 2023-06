Valujavičius atskleidė vasaros projektą: statys laivą, kuriame apsigyvens

A. Valujavičius pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame papasakojo apie seną svajonę, kurią įgyvendinti imsis šią vasarą. Vyras statys laivą, kuriame įsirengs studiją ir apsigyvens.

„Prieš išvykdamas į Atlanto kelionę aš sau pasakiau, jog sugrįžęs skirsiu savo laiką šiam projektui. Todėl būtent šią vasarą susikoncentruosiu į šią idėją. Į šį laivą kelsiuosi po maždaug keturių mėnesių.

Planas buvo laivą pastatyti per šią vasarą, tačiau po kelionės per Atlantą dar vis nerimsta banga ir esu kviečiamas į įvairius renginius, todėl laiko nepakanka. Manau, kad statybos užsitęs iki spalio mėnesio. Idėja, per šį laiką pasistatyti laivą per brūkšnelį studiją.

Dabar visą vasarą ir iki spalio mėnesio mano turinys bus būtent apie šio projekto įgyvendinimą“, – vaizdo įraše pasakojo A. Valujavičius.

Priminsime, kad Atlanto vandenyną įveikęs lietuvis Majamyje finišavo balandžio 25-ąją, o į Lietuvą sugrįžo gegužė 7-ąją.

A. Valujavičius Atlanto vandenyną įveikė per 120 dienų irkline valtimi plaukdamas nuo žemyninės Europos iki žemyninės Šiaurės Amerikos dalies.

Jis tapo pirmuoju tokį maršrutą įveikusiu lietuviu ir trečiuoju tai padariusiu žmogumi pasaulyje.