Valdemaras Borovskij baigia futbolininko karjerą – atskleidė, ką veiks toliau

„Pasakysiu atvirai, gana ilgai mėčiausi tarp sprendimo tęsti karjerą ir ją baigti. Aišku, dabar lengva spekuliuoti, tačiau, jei „Riteriai“ būtų išlikę „Optibet A lygoje“, galbūt, viskas būtų susiklostę kitaip. Nieko nesigailiu, kiekvienam linkiu patirti tai, ką per karjerą patyriau aš“, – sakė V. Borovskij.

2010 metais iš Vilniaus „Geležinio vilko“ į Vilniaus „Vėtrą“ persikėlęs gynėjas pradėjo savo karjerą A lygoje. Iš viso stipriausiame Lietuvos futbolo divizione jis sužaidė 364 rungtynes ir pagal šį rodiklį patenka tarp trijų daugiausiai rungtynių per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją sužaidusių futbolininkų.

REKLAMA

REKLAMA

2017 metų pradžioje V. Borovskij iš „Jonavos“ persikėlė į tuometinius „Trakus“. Per septynerius metus „Trakų“ arba „Riterių“ sudėtyje jis sužaidė 227 rungtynes ir pagal šį rodiklį tapo klubo rekordininku. Žaisdamas gynėjo pozicijoje, jis pasižymėjo 12 įvarčių ir 23 rezultatyviais perdavimais.

REKLAMA

„Turiu ką prisiminti apie kiekvienus praleistus metus klube. Be abejo, gaila tik to, kad nepavyko laimėti nei vieno titulo. Galbūt dar to, kad paskutinis sezonas būtų labiau pergalėmis, o ne pralaimėjimais prisimenamas“, – sakė ilgametis „Riterių“ kapitonas.

Futbolininko į trenerio aprangą iškeičiantis V. Borovskij Riterių futbolo akademijoje darbą pradės su pačiais mažiausiais.

„Sukaupiau milžinišką patirtį, todėl tikrai turiu kuo pasidalinti. Man patinka dirbti su vaikais, vaikai mane mėgsta, tai, neabejoju, kad bendrą kalbą rasime. Kaip pradedantis treneris, turiu užsibrėžęs kelis tikslus: visų pirma, ne vaiko tėveliams, o pačiam vaikui užsiėmimai turi kelti susidomėjimą, visų antra – ne vaiko tėveliams, o pats vaikas turi norėti laimėti ir visų trečia – man būtų garbė užauginti žaidėją iki nacionalinės rinktinės“, – apie naują iššūkį kalbėjo V. Borovskij.