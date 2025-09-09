Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Valančiūnui išgirdus klausimą apie trenerių štabą, į interviu įsiterpė Kurtinaitis

2025-09-09 23:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-09 23:58

Lietuvos rinktinė baigė kelią Europos čempionate ir trečiadienį keliaus namo. Spaudos konferencijoje dalyvavęs kapitonas Jonas Valančiūnas pasidžiaugė, kad rinktinė rankų prieš graikus nenuleido, bet pripažino jų pranašumą.

J.Valančiūnas lietuvių neišgelbėjo (BNS nuotr.)
84

Lietuvos rinktinė baigė kelią Europos čempionate ir trečiadienį keliaus namo. Spaudos konferencijoje dalyvavęs kapitonas Jonas Valančiūnas pasidžiaugė, kad rinktinė rankų prieš graikus nenuleido, bet pripažino jų pranašumą.

„Tai buvo kova. Abi komandos kovojo iki galo, graikai buvo stipresni. Sveikinimai Graikijai. Džiaugiuosi, kad kovėmės iki galo, nesvarbu, kas nutiktų“, – sakė rinktinės kapitonas.

– Kaip šiandien jautėtės? Didelę laiko dalį, kai buvote ant suolo, ant jūsų peties buvo ledas.

– Nebuvo skausmo, viskas gerai. Atsargumo priemonės.

– Ko pritrūko, kad Giannis būtų pristabdytas labiau?

– Dar daugiau gerų situacijų. Tai vienas geriausių žaidėjų čempionate ir pasaulyje. Tikrai nėra lengva jį stabdyti. Darėme viską, ypač Marekas: išėjo jaunas bičas, tikrai mažiau patirties turintis nei Giannis, stovėjo, dirbo, darė viską. Jis gavo trenerių užduotis, kurių nepabijojo, stovėjo mūru, aukojo kūną, krito ir toliau dirbo. Ko dar gali prašyti iš jo? Jis kareivis. Nepaliksi su nuliu tokio gero žaidėjo.

– Kokią komandą prisiminsite iš šios vasaros?

– Nė vienais metais nemačiau kažkokių ego rūbinėje ar nesutarimų. Taip, kaip šeimoje būna dėl vienos ar kitos situacijos ginčų, bet dėl to esame stiprūs kaip komanda. Rūbinėje turime dvasią, vienybę, kad ir kas bebūtų, kaip bežaistumei, esame vienas kitą palaikantys, suprantantys, mylintys. Esame kaip broliai, labai tikiuosi, taip ir liks.

– Turite nuomonę apie teisėjavimą prieš G.Antetokounmpo?

– Netraukite tokių, dabar jaučiasi, kad traukiate. Viskas, baigiasi, nebeatsuksi. Gal buvo, gal nebuvo. Atsisuksime video, pažiūrėsime. Kai žaisi visada galvoji, kad švilpukas tavo naudai, bet reikia paanalizuoti.

– Kokį įspūdį paliko šis štabas?

– (Įsiterpia Rimas Kurtinaitis) Prie manęs Jonas nesakys. Kokio norite atsakymo? Taip, blogas, ne taip dirbo, ne taip darė? Tokio norite atsakymo?

– (Jonas) Nori kažką ištraukti. Dirbome visi. Einame kaip komanda, štabas turi savo darbą, galvoja apie strategijas, gynybas ir puolimus, o mes kaip žaidėjai juo tikime, einame ir darome, kas pasakyta. Jei visi 12 patiki planu, jis suveiks, koks bebūtų. Einame, tikime ir darome, ką liepia treneriai. Laimimi visi – žaidėjai, treneriai – ir pralaimime irgi.

