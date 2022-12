Valančiūnas surinko jubiliejinį dvigubą dublį ir padėjo „Pelicans“ iškovoti pergalę

Jonas Valančiūnas rungtynėse per 28 minutes prie pergalės prisidėjo surinkdamas dvigubą dublį. Lietuvis pelnė 20 taškų (0/3 trit., 10/18 dvit.), atkovojo 12 kamuolių ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Šis dvigubas dublis buvo 300-asis jo karjeroje.

Rezultatyviausias J. Valančiūno komandoje buvo Naji Marshallas. Jis per 29 minutes aikštelėje pelnė 22 taškus, atkovojo 6 kamuolius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

Nors „Pelicans“ komanda žaidžia be trijų itin svarbių žaidėjų – Ziono Williamsono, Brandono Ingramo ir Larry Nance‘o jaunesniojo – jų žaidimo kokybė nenukentėjo. Po dviejų kėlinių Naujojo Orleano krepšininkai buvo priekyje 19 taškų, todėl Indianos sportininkams pasivyti tapo keblu.

Ketvirtąjį kėlinį „Pelicans“ pradėjo keliais netiksliais metimais, tačiau „Pacers“ tai nepadėjo. Likus minutei rungtynių laiko lyderiai priekyje buvo 20 taškų, o Indianos komandai pergalė jau išslydo iš rankų.

Jonas Valančiūnas becomes one of 12 active players to reach 300 career point/rebound double-doubles 👏 pic.twitter.com/RBg89SmxDV