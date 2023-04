Už sudegintą Izraelio vėliavą ir sukeltas riaušes – itin griežta FIBA bausmė AEK klubui

Negana to, graikai sudegino Izraelio vėliavą bei skandavo antisemitines skanduotes.

Išnagrinėjusi incidentą FIBA priėmė itin griežtą sprendimą. Visą kitą sezoną AEK namų rungtynes privalės žaisti be sirgalių, o klubas dar turės sumokėti ir 50 tūkstančių eurų baudą.

Šiuo metu serijoje iki 2 pergalių rezultatas yra lygus (1:1), o trečiasis susitikimas trečiadienį bus žaidžiamas Jeruzalėje.

At Basketball Champions League quarter-finals match between AEK Athens and Hapoel Jerusalem, Greek fans chanted antisemitic slogans, threw fire crackers and other objects, and burned an Israeli flag



One Israeli fan was reportedly hurt by debris



