Usainas Boltas pakliuvo į sukčių pinkles: prarado kelis milijonus

Greičiausias pasaulio žmogus yra garsiausia akivaizdžios „Stocks and Securities Limited“ (SSL) sukčiavimo auka. U. Bolto agentas Nugentas Walkeris sakė, kad jo klientas praėjusią savaitę pastebėjo, kad jo sąskaitoje dingo pinigai.

Jamaikos finansinių paslaugų komisija (FSC) pradėjo tyrimą dėl SSL, su kuriuo U. Boltas, kaip teigiama, turėjo apie 10 mln. dolerių vertės portfelį.

