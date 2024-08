„US Open“ neklumpantis Novakas Džokovičius artėja prie istorinio pasiekimo

Daugiau pergalių „US Open“ turnyre už dabartinę antrąją pasaulio raketę turi tik buvęs profesionalus JAV tenisininkas Jimmy Connorsas.

Olimpiniu čempionu pirmą kartą karjeroje Paryžiuje tapęs N. Džokovičius taip pat Niujorke siekia penktojo „US Open“ titulo per savo karjerą ir 25-ojo „Didžiojo kirčio“ serijos turnyrų titulo.

Jis taip pat tapo pirmuoju tenisininku pasaulyje, kuris visuose keturiuose „Didžiojo kirčio“ turnyruose yra iškovojęs bent po 90 pergalių.

9⃣0⃣ wins at every Grand Slam for Novak! pic.twitter.com/F9Wiy59a50